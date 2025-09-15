achtergrond

Israël volkomen apolitiek op het Songfestival in het StamCafé

Kon toen nog gewoon

Als het aan Israël ligt doen ze gewoon mee met het Eurovisie Songfestival, want 'we moeten het allemaal niet politiek maken'. Datzelfde Songfestival, dat overigens altijd al en misschien zelfs per definitie politiek is, wordt komend jaar geboycot door Nederland, Slovenië, Ierland, Spanje en IJsland als Israël gewoon meedoet. Je kunt je afvragen of Israël het ook niet zelf een beetje politiek maakte toen ze in via het Israëlische regeringsaccount op X stemmen gingen werven, maar dat deden ze ook al vóór de oorlog en: voordat Israël het politiek kon maken hadden talloze anderen de aanwezigheid van een Israëlische zangeres al politiek gemaakt. En waar ligt de politieke grens precies? Eden Golan mocht wel zingen over een Hurricane, maar de oorspronkelijke titel 'October Rain' was volgens de organisatie te politiek. Dit hele gesteggel doet ons, zonder het politiek te maken, verlangen naar een tijd dat het allemaal net ietsje gezelliger was. Toen de neuzen (niet politiek bedoeld, red.) nog een beetje dezelfde kant op stonden en het Songfestival nog gewoon een podium voor leuke, ontroerende of maffe liedjes was. Een Songfestival waar we graag naar keken, zelfs als het soms een beetje politiek was.

1973 - Ilanit (geen idee wat ze zingt maar vast niks politieks)

1979 - MILK AND HONEY

1983 - Ofra Haza (kreeg later helaas aids)

1998 - DANA INTERNATIONAL (eerste transgender winnaar, maar niet politiek!)

1999 - Re-Play! (of zo)

2018 - Kippenmevrouw (zeer apolitiek dier)

Tags: stamcafé, eurovision songfestival, israël
@Zorro | 15-09-25 | 21:00 | 255 reacties

