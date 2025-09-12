achtergrond

WTF. Nederland DOET NIET MEE aan Songfestival als Israël meedoet

AVROTROS trekt rode lijn

Welja. De NPO, omroep van alle Nederlanders, heeft de organisatie van Songfestival al een tijdje uitbesteed aan de AVROTROS en dat blijkt dus de omroep van alle Nederlanders, die Israël willen boycotten. Na een eerder schijnheilig statement over het het """a-politieke""" karakter van het songfestival drukt de omroep nu dus door: Israël eruit, of wij eruit. We zullen het zien.

Tags: avrotros, songfestivaL, israel
@Ronaldo | 12-09-25 | 12:14 | 724 reacties

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Chaos in Gaza

Hamas weigert haar macht over te dragen in ruil voor voedsel, verkiezingen en vrede

@Feynman | 26-07-25 | 20:30 | 304 reacties
