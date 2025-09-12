Welja. De NPO, omroep van alle Nederlanders, heeft de organisatie van Songfestival al een tijdje uitbesteed aan de AVROTROS en dat blijkt dus de omroep van alle Nederlanders, die Israël willen boycotten. Na een eerder schijnheilig statement over het het """a-politieke""" karakter van het songfestival drukt de omroep nu dus door: Israël eruit, of wij eruit. We zullen het zien.