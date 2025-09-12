WTF. Nederland DOET NIET MEE aan Songfestival als Israël meedoet
AVROTROS trekt rode lijn
Statement AVROTROS over terugtrekken van Songfestival indien Israël meedoet. pic.twitter.com/cm6mzYr80n— Lammert de Bruin (@lammert) September 12, 2025
Welja. De NPO, omroep van alle Nederlanders, heeft de organisatie van Songfestival al een tijdje uitbesteed aan de AVROTROS en dat blijkt dus de omroep van alle Nederlanders, die Israël willen boycotten. Na een eerder schijnheilig statement over het het """a-politieke""" karakter van het songfestival drukt de omroep nu dus door: Israël eruit, of wij eruit. We zullen het zien.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Brante & Immink - Wonen er mensen in Israël?
Hallo. Is daar iemand?
Feynman en/of Feiten – Nieuwsuur zakt in Gaza
Wie maar 1 kant belicht, is onderdeel van het probleem
Israël gaat Gaza-Stad bezetten en stelt vijf eisen voor beëindigen oorlog
Veiligheidskabinet vergadert tien uur, stemt (deels) in met plan Netanyahu
Israëlische media: 'Volledige bezetting Gazastrook ophanden'
Maar wat zal kabinet Schoof hiervan vinden?
Kabinet komt met maatregelen tegen Israël
er komt vanavond nog... EEN BRIEF
Feynman en/of Feiten – Chaos in Gaza
Hamas weigert haar macht over te dragen in ruil voor voedsel, verkiezingen en vrede