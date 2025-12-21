achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Had u al meegekregen dat het KOUD wordt?

Wind chill -10: waar blijft Code Geel?

Ja natuurlijk had u dat al meegekregen. U bent de hele dag online alsook geïnformeerd, en daarbij stond het op de GeenStijl dus is het waar. Daarom hier de vriendelijke reminder dat het wel eens heel erg koud kon gaan worden. We krijgen een straffe noordooster (dat is wind - red) die stervenskoud is bovendien. Gevoelstemperaturen van MINUS ACHT TOT TIEN, dat is heel lang geleden in Nederlandje. Allemaal de schuld van houtkachels, boeren, losse melkdoppen en vleeseters dat we hier van die laffe D66-winters hebben. Maar we krijgen er weer eentje! U hebt nog een paar dagen om een winddicht jack te regelen, de subtropiese kuipplantjes in de isolatie- slash noppenfolie te wikkelen, de buitenkraan af te koppelen en toch maar een trui te kopen, waarbij u moet bedenken dat vier dunne truien altijd beter zijn alsdan 1 dikke. STERKTE KOMENDE WEEK!
PS: Antwoord: Code Geel is pas bij wind chill -15

Ha! Dit gaat niet lukken volgende week

Tags: wind chill, temperatuur, GEVOEL
@Pritt Stift | 21-12-25 | 18:00 | 83 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

India sterft uit wegens hitte

Is dat geëtter met narrig broertje Pakistan ook een keer afgelopen

@Mosterd | 04-07-19 | 15:45 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.