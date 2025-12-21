Had u al meegekregen dat het KOUD wordt?
Wind chill -10: waar blijft Code Geel?
Ja natuurlijk had u dat al meegekregen. U bent de hele dag online alsook geïnformeerd, en daarbij stond het op de GeenStijl dus is het waar. Daarom hier de vriendelijke reminder dat het wel eens heel erg koud kon gaan worden. We krijgen een straffe noordooster (dat is wind - red) die stervenskoud is bovendien. Gevoelstemperaturen van MINUS ACHT TOT TIEN, dat is heel lang geleden in Nederlandje. Allemaal de schuld van houtkachels, boeren, losse melkdoppen en vleeseters dat we hier van die laffe D66-winters hebben. Maar we krijgen er weer eentje! U hebt nog een paar dagen om een winddicht jack te regelen, de subtropiese kuipplantjes in de isolatie- slash noppenfolie te wikkelen, de buitenkraan af te koppelen en toch maar een trui te kopen, waarbij u moet bedenken dat vier dunne truien altijd beter zijn alsdan 1 dikke. STERKTE KOMENDE WEEK!
PS: Antwoord: Code Geel is pas bij wind chill -15
🌨️ Toch nog wat #sneeuw op de termijn? Weermodellen hinten er wel op vanaf het nieuwe jaar! Morgenavond komen wij met een nieuwe blog. Komende dagen wordt het wel een stuk kouder! #winter #vorst pic.twitter.com/4m1ldnVcP1— Art of Thunders Stormchasers (@Art_of_thunders) December 21, 2025
Het CFS model laat een koudere periode zien t/m 14 januari. Vooral de eerste week van januari lijkt kouder te worden dan normaal.— weervolger (@Weerliefhebber) December 21, 2025
Dit blijft lange termijn, maar wel interessant om te kijken of deze trend zicht voortzet en we een koudere periode gaan krijgen.#winter #kou… pic.twitter.com/CMFBEfHxyt
Ha! Dit gaat niet lukken volgende week
Afgelopen week was 750 miljoen m3 aardgas nodig om onze gebouwen warm, het licht brandend en de ICT voorzieningen en industrie draaiend te houden.— Martien Visser (@BM_Visser) December 21, 2025
Evenveel als vorig jaar rond deze tijd.#grafiekvandedag pic.twitter.com/nJt29zVkWe
