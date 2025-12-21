Ja natuurlijk had u dat al meegekregen. U bent de hele dag online alsook geïnformeerd, en daarbij stond het op de GeenStijl dus is het waar. Daarom hier de vriendelijke reminder dat het wel eens heel erg koud kon gaan worden. We krijgen een straffe noordooster (dat is wind - red) die stervenskoud is bovendien. Gevoelstemperaturen van MINUS ACHT TOT TIEN, dat is heel lang geleden in Nederlandje. Allemaal de schuld van houtkachels, boeren, losse melkdoppen en vleeseters dat we hier van die laffe D66-winters hebben. Maar we krijgen er weer eentje! U hebt nog een paar dagen om een winddicht jack te regelen, de subtropiese kuipplantjes in de isolatie- slash noppenfolie te wikkelen, de buitenkraan af te koppelen en toch maar een trui te kopen, waarbij u moet bedenken dat vier dunne truien altijd beter zijn alsdan 1 dikke. STERKTE KOMENDE WEEK!

PS: Antwoord: Code Geel is pas bij wind chill -15