Geweldig toch, een politicus die niet met meel in de mond praat maar gewoon lekker zegt wat hij denkt! De geletterde en belezen reaguurder weet natuurlijk dat Bosma hier subtiel verwijst naar een klassieker van Joop Fischer: De Volkskrant is een kutkrant .

Trouw heeft een klacht ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Thom van Campen, over PVV-Kamerlid Martin Bosma en de manier waarop hij een journalist van deze krant heeft bejegend. Toen de journalist zich kenbaar maakte als verslaggever van Trouw, zei Bosma: "Dat is niet zo best." Waarom niet? "Omdat het een linkse kutkrant is." Bosma nam zijn woorden na aandringen van de journalist niet terug. Aan het einde van het interview zei hij: "Het is een verschrikkelijke krant waar je voor werkt, ik haat hem met elke vezel in mijn lijf."

Die laatste zin is dan weer een beetje achterhaald, maar het blijft natuurlijk een meesterlijke en nog immer actuele tekst. Ik ben net als een hele generatie opgegroeid met de heerlijke liedjes van Joop (toen Jaap) Fischer. Visser was ooit te zien in het RTL4-programma Holland's Got Talent. Hij trad daar op met zijn vaste muzikale partner Jessica, maar werd binnen een minuut afgeschoten door Gordon, Chantal Janzen en Dan Karaty. Zij noch presentator Robert ten Brink herkenden de cultheld. Lachen !

Overigens schrijven er ook goede mensen voor Trouw: zo zijn er de columns van van Sylvain Ephimenco, de verhalen en reportages van Kevin van Vliet, correspondent in Zuid-Afrika, die van Jurriaan van Eerten, Trouw’s man in Madrid, islam-criticus en arabist Eildert Mulder (met wie ik veel door Algerije reisde) en last but not least Hans Goslinga, altijd goed voor een dwarse mening. Maar helaas staat er op gezette tijden ook een plons woordendiarree van Bah Bah Tarawally in die kutkrant. De huispersoon van kleur brabbelt als een kleuter en boze tongen beweren dat de man geholpen wordt door pokdalig boerenmeisje met pukkels, een beugel en blauw haar. Ter ere van de ramadan schreven de twee een projectielkots veroorzakende lofzang op dat stomme en ongezonde gevast. Wat een stierenpoep, vrienden!

Ramadan maakt zichtbaar wat vaak onzichtbaar blijft. Mensen worden zachter. Gulziger in goedheid. Ik zie familieleden die zorgzamer worden, vrijgeviger, aandachtiger. Ja, er zijn ook mensen die elf maanden lang weinig goeds doen en in deze ene maand hun geweten proberen bij te werken. Zelfs dieven nemen pauze van het stelen. Leugenaars oefenen in waarheid. Slachtoffers vergeven daders.

Check de Bombathon van de ramadan 2026 dan, clown! En hoe zit dat dan met die mohammedanen die aanslagen plegen op synagoges tijdens de vastenmaand? Gelukkig is die narigheid aanstaande woensdag godzijdank weer voorbij, en kunnen de inkthoeren en de dhimmi’s van DPG weer gewoon weer hun roze koek eten ‘s morgens, zonder dat Ali de schoonmaker in woede uitbarst en ze van islamhaat beticht.

Trouw - geen mohammedaan die die kutkrant leest, hooguit wordt het blaadje bezorgd door Marokkanen maar die verdienen meer met coke bezorgen op de scooter - besteedde uiteraard veel aandacht aan de vastenmaand. Ze hadden na lang zoeken weer zo’n labiele oetlul gevonden die zich tot de islam had bekeerd: Sander Marijn!

"Dit is Marijns derde ramadan, hij bekeerde zich begin 2024 tot de islam. De Utrechtse criminologiestudent streefde ernaar rijk en succesvol te worden, iets wat hij van jongs af aan meekreeg in het ‘kapitalistische milieu in Nederland’, zoals hij het zegt. Maar zijn successen brachten hem niet de rust en voldoening waarnaar hij zocht. Het wakkerde diepere vragen aan. Elke avond na de iftar gaat Marijn naar een moskee in de buurt van zijn huis. Hij besteedt anderhalf uur aan het bidden van tarawih, extra gebeden tijdens de maand ramadan. “We aanbidden God, lezen de Koran en bidden samen. Dat is veel beter dan alleen. Ik zorg ervoor dat ik het nooit mis.”Zijn eerste ramadan, kort na zijn bekering, was relatief zwaar. “Ik wist niet wat mij te wachten stond. Ik was elke dag echt aan het wachten tot de klok sloeg voor het moment dat ik eindelijk kon eten,” vertelt Marijn. Maar zijn lichaam raakte eraan gewend en hij leerde een paar trucjes om vocht vast te houden. Het ongemak verdween. Door zich te onthouden van lichamelijke geneugten, zoals eten en drinken, bereikt hij hoge spirituele niveaus, zo zegt hij. 'Ik proef er elke dag de zoetheid van het vasten. Je voelt echte rust. Je maakt je niet meer druk om wereldse zaken of om kleine dingen.'"

Hier, nog wat dhimmi-agitprop:

Ramadan confronteert Nederlanders met hun ongezonde haast. De ramadan is een oefening in terughoudendheid. En dat kan botsen met de Nederlandse cultuur, schrijft Mozhda Poyan.

De ramadan is lastig voor mensen met een eetstoornis, zien deskundigen: ‘Ze voelen zich niet begrepen’ Een iftar-maaltijd tijdens de ramadan.

En dan Abdelkader Benali, het zegel van de columnisten.

"Extreemrechts kreeg het weer Spaans benauwd van de iftars die gemeenten, de politie en maatschappelijke organisaties organiseren; als de islamisering van Nederland niet kan gaan met bommen en granaten dan maar met zoetigheid en harira, is hun samenzweringstheorie. Extreemrechts is spiritueel dood, ideologisch is het op een dwaalspoor. Het warmt oude prakjes van vergane rituelen op maar niemand wil ze eten. Hun cynische wereldbeeld is uiteindelijk demoraliserend en weinig verheffend. Wat valt er te vieren? Niks. Dan maar de vruchtbare emancipatie van moslims kapen, hun vrolijkheid, opgewektheid en toewijding vermorzelen."

Mogen wij even overgeven?

Het katern Letter & Geest, onder leiding van de geweldige Jaffe Vink, blies ooit een frisse wind door de krant, die toch nog steeds een beetje naar spruitjes, stuk gekookte witlof, slavinken, Buisman, groene zeep en King-Pepermunt meurde. Lees toch eens wat Trouw in 1998 onverbloemd over Marokkaanse zwembadterreur schreef:

"Maar de wet dream werd een nachtmerrie. Het begon met het kraken van bagagekluisjes, fietsendiefstal en vandalisme. Na een jaar werd het nog vervelender, toen een dertienjarig meisje aangifte deed van aanranding. Twee jongens hadden haar in haar borsten en billen geknepen en tussen haar benen gegrepen. Het zou het begin worden van een eindeloze reeks incidenten. Vorig jaar zomer was de zwarte lijst van De Meerkamp aangegroeid tot 77 namen van jongens die het zwembad niet meer in mochten, omdat ze meisjes hadden betast in hun kruis of op hun borsten of agressief waren geweest. De meesten van hen kwamen uit Amsterdam en waren van Marokkaanse komaf.Ook in andere zwembaden hebben Marokkaanse jongens intussen een bedenkelijke reputatie opgebouwd. “Over het algemeen zijn het Marokkaanse jongens die de meeste overlast veroorzaken”, zegt adjunct-directeur André Timmerman van Sportfondsen Nederland, de instelling die een honderdtal zwembaden exploiteert. Dat die lastige jongens opvallend vaak van Marokkaanse komaf zijn, wijt Timmerman mede aan de preutse islamitische opvoeding, waarin vrouwen worden afgeschermd. 'Als je dan als Marokkaanse jongen in het zwembad komt lijkt het vrij schieten, is het moeilijk om je te beheersen. Plus dat ze geen respect hebben voor westerse vrouwen'."

Vanaf het vertrek van Vink ging het mis met de krant. Kennelijk had een of andere bevrijdingstheoloog/marketeer de hoofdredactie van Trouw nadrukkelijk geadviseerd dat de krant het boegbeeld moest worden van het nieuwe, inclusieve Nederland. Trouw werd het huisbulletin van Bij1 worden, een flinke klus voor een roomblanke krant met een roomblanke redactie en met louter roomblanke lezers. Steeds vaker werd de krankzinnige, volstrekt onbegrijpelijke en onnavolgbare agitprop van de Wekkeroïden in de krant gepropt, als krachtvoer in de strot van een foie gras-gans. Ik vraag mij weleens af wat die brave stokoude gereformeerde abonnees in Friesland en Groningen niet moeten denken van al die uit de Verenigde Staten geïmporteerde Amerikaanse onzin.

De eretitel LINKE KUTKRANT (dixit Bosma) is dus ruimschoots verdiend, zo blijkt uit bovenstaande tekst. Het krantje is nog steeds woedend op Martin Bosma en heeft geprobeerd om Bosma te benaderen om zijn woorden opnieuw in overweging te nemen. Bosma was gek genoeg niet bereikbaar en reageerde niet op schriftelijke verzoeken. De krant tilt extra zwaar aan de kwestie omdat Bosma tot voor kort Kamervoorzitter was. "Dat Bosma zich in dergelijke bewoordingen richting een journalist uit, laat veel zien over zijn ideeën van fatsoen en over zijn opvattingen over de rol van de vrije pers in ons parlementaire stelsel", reageert Avinash Bhikhie, voorzitter van de Parlementaire Persvereniging. Gezien zijn eerdere uitlatingen en de partij waar hij via zijn Kamerzetel aan verbonden is, is Bhikhie niet verrast. "Het is aan de Tweede Kamer hierop te reflecteren. Wij van de parlementaire pers zijn niet van suiker."

Haha, niet van suiker! Lazer toch op, meneer Bhikhie. Met je vrije pers. DPG-laaf. Ga lekker suikerspinnen zuigen met je baasje Van Thillo. Wel tijdens de DPG-iftar natuurlijk, en niet overdag.