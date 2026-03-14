Bovenstaand beelden van een hevige Amerikaanse luchtaanvalsgolf op het Iraanse olie-exporteiland Kharg. Eerder klonken speculaties dat Trump dit eiland in wilde lijven met speciale eenheden, en de status van dat voornemen is onduidelijk, maar het eventuele voorwerk is hiermee in ieder geval gedaan. De aanval is Trumps antwoord op de Iraanse gijzeling van de Straat van Hormuz, door commerciële schepen aan te vallen en de zeestraat daarmee nagenoeg te sluiten. Trump schrijft: "Our Weapons are the most powerful and sophisticated that the World has ever known but, for reasons of decency, I have chosen NOT to wipe out the Oil Infrastructure on the Island. However, should Iran, or anyone else, do anything to interfere with the Free and Safe Passage of Ships through the Strait of Hormuz, I will immediately reconsider this decision." Het is op dit moment onduidelijk of Iran zal stoppen met het aanvallen van die schepen, maar het dreigt als reactie al wel met aanvallen op de energie-infrastructuur van oliebedrijven in de regio die met Amerika samenwerken.

In ander nieuws schrijft CBS het volgende: "The Pentagon is expected to send more ships and Marines to the Middle East, two U.S. officials confirmed to CBS News. The reinforcements were expected to come from elements of an amphibious ready group and its embarked Marine expeditionary unit, the officials said. One official said the group is led by the USS Tripoli, which is currently deployed to Japan. The group typically consists of 5,000 sailors and Marines across several warships." Dat lijkt dus te gaan om die gisteren vermeldde 'Marine Expeditionary Unit' van zo'n 2.200 tot 2.500 mariniers, maar deze komen dus samen met de gehele USS Tripoli Amphibious Strike Group, geleid door een gloednieuw vlaggenschip met o.a. F-35's, aanvals- en luchtlandinshelikopters aan boord. Geen kleine jongen dus. Afijn, we gaan weer live.

Update 09:27 - Jetten reageert op de brandbom bij joodse basisschool Cheider te Amsterdam: "Verschrikkelijk. In Nederland mag geen plek zijn voor antisemitisme. Ik begrijp de boosheid en angst en ga snel in gesprek met de Joodse gemeenschap. Zij moeten zich altijd veilig weten in ons land." Opmerkelijk hè, steevast is de reactie wat dit land niet zou mogen zijn, zonder een oplossing aan te dragen.

Update 09:33 - BBC Persian deelt nieuwe video van enorme klappers van dichtbij gefilmd in Isfahan, en een luchtaanval op een politiebureau Borujerd.

Update 09:38 - Hier een kaart van de exacte aangevallen doelen op eiland Kharg.

Update 09:57 - Voor wie zich echt geroepen voelt: hier Trumps interview van een half uur door JAKE PAUL.

Update 10:06 - Kim even niet. Noord-Korea lanceerde meer dan 10 ballistische raketten de zee in, terwijl Amerika en Zuid-Korea daar marine-oefeningen hielden

Update 10:15 - Opvallend ja, sinds de luchtbotsing tussen twee Stratotankers waarbij 1 toestel en de gehele bemanning verloren ging, hebben alle tankvliegtuigen hun transponders nu gewoon aan staan. Hiermee zijn ze gewoon zichtbaar voor Iran, al heeft Iran daar vrij weinig aan omdat ze buiten Iraans luchtruim en buiten Iraans bereik blijven.

Update 10:36 - Een Iraanse official die met afstand de grootste neus van deze hele oorlog heeft zegt: "We will consider ending the war only when, first, we receive full compensation for all our damages from the United States, and second, we obtain a 100% guarantee for the future, which is not possible without the withdrawal of the U.S. from the Persian Gulf." Wat een wapen.

Update 10:50 - Na talloze drone-aanvallen hebben de Basij-ordetroepen nu veel checkpoints in tunnels geplaatst, en degene die wel buiten staan kijken constant doodsbang naar boven.

Update 11:50 - Kroonprins Pahlavi deelt een nieuwe videoboodschap en sorteert alvast voor op de transitieperiode. Strekking: "To ensure that Iran does not experience a disruption in governance with the fall of the Islamic Republic, two important efforts have been underway in recent months. First, the development of a clear plan for governing the country within the framework of the Iran Prosperity Project. Second, identifying and selecting qualified women and men to serve in the Transitional System and implement this plan. In this process, many compatriots with valuable experience and the expertise declared their readiness to participate in the rebuilding of the country and to serve the homeland."

Update 11:54 - Zeer hevige rookontwikkeling bij de Emiratische Fujairah-haven, hun enige olie-exporthaven die niet door de Straat van Hormuz hoeft. Autoriteiten zeggen dat het door 'brokstukken' van onderschepte drones komt, maar dat zeggen ze tot nu toe steeds als er iets geraakt wordt, omdat ze niet willen erkennen dat er dingen door hun verdediging komen.

Update 12:00 - Het Israëlische MinBuz (dus niet de Nederlandse ambassade) schrijft op Twitter: "In the Netherlands, an antisemitism epidemic is raging. We saw its scope in the pogrom against Israelis in Amsterdam in November 2024. In the attack on the synagogue in Rotterdam two days ago. In the attack on a Jewish school in Amsterdam yesterday. Where will the next attack be? The Dutch government needs to do much more to fight antisemitism."

Update 12:04 - In Saoedi-Arabië zijn vijf Amerikaanse Stratotankers beschadigd door een Iraanse aanval. WSJ meldt dat ze niet vernietigd, maar beschadigd zijn, en worden gerepareerd.

Naschrift 12:08 - Omdat we dit anders uit het zicht verliezen: Israël bereidt een grootschalige grondinvasie van Zuid-Libanon voor met de intentie het gehele Zuiden tot aan de Litani-rivier te bezetten, en Hezbollah's infrastructuur er volledig te ontmantelen.