Niemand mag Sjoerd Sjoerdsma
Wie had dat gedacht? (iedereen)
Ja dat is dan een probleem he! Als je jarenlang alleen maar bezig bent geweest met ruziemaken en het belasteren en het neerhalen van anderen komt er een dag waarop de politieke ballon, die soms gevuld moet worden met compromissen, knapt in je snuit. Als je jarenlang als een onsympathieke olifant door de porseleinkast raust, iedereen tegen je in het harnas jaagt, een kwalijke & vuige drankroddel over een bobo van een andere partij de wereld in helpt en dat extreem huichelachtig in de schoenen van een 'medewerker' probeert te schuiven, de leider van een andere partij naait, een bizarre aanval plaatst op een kopstuk van een andere partij waarvoor je zelfs een standje hebt gekregen van je eigen Kamervoorzitter, je als minister smerige politieke spelletjes speelde door te beloven dat er geen 19 meloen naar de Hamas-loverboys van UNRWA zou gaan om dan lekker pûh stiekem toch 19 meloen naar de Hamas-loverboys van UNRWA te peren, en daarop toch alleen / vooral de ontstane ophef te betreuren, en vrijwel iedereen van links tot rechts je daardoor bestempelt als enorm arrogant, of als mager mannetje, of als draaikont, terwijl je in een vlaag van zelfbevlekking nog een positief kwakje doet over je EIGEN Wikipedia: dat gaat het een keertje mis. NU DUS!
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