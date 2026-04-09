Zo doen ze dat bij D66, eerst vieze politieke trucjes uithalen en dan, als iedereen in de Tweede Kamer van links tot rechts boos boos is, achteraf de ontstane ophef betreuren. Dat deed D66-minister van Douchemuntjes Boekholt-O'Sullivan. En nu is het de beurt aan D66-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingscenten Sjoerd Wiemer Sjoerdsma Stom Stommer Stomsma, die 19 miljoen richting UNRWA wilde peren voor tunnelonderhoud terwijl de Kamer zijn begroting juist steunde op voorwaarde dat er geen cent naar UNRWA ging. Een Dikke D66-middelvinger dus die resulteerde in een grilsessie door de Kamer, waarbij zelfs de vertrouwensvraag (terecht) op tafel werd gelegd. Vandaag begint de D66-minister het debat daarom maar met een sompig halfbakken mompelzinnetje dat in het geheel geen excuus is: "Laat ik helder zijn: er zijn dingen niet goed gegaan, dat lag aan mij. Het was niet goed en onhandig." Onhandig is het zeker als je in een minderheidskabinet zit. Ontzettend smerig is het ook. Wat fijn toch, al die betrouwbare D66-bestuurders.