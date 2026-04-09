D66-minister Sjoerdsma betreurt ontstane UNRWA-ophef: 'Onhandig en niet goed'
Lekker gewerkt Ploertje Ploertsma!
Zo doen ze dat bij D66, eerst vieze politieke trucjes uithalen en dan, als iedereen in de Tweede Kamer van links tot rechts boos boos is, achteraf de ontstane ophef betreuren. Dat deed D66-minister van Douchemuntjes Boekholt-O'Sullivan. En nu is het de beurt aan D66-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingscenten
Sjoerd Wiemer Sjoerdsma Stom Stommer Stomsma, die 19 miljoen richting UNRWA wilde peren voor tunnelonderhoud terwijl de Kamer zijn begroting juist steunde op voorwaarde dat er geen cent naar UNRWA ging. Een Dikke D66-middelvinger dus die resulteerde in een grilsessie door de Kamer, waarbij zelfs de vertrouwensvraag (terecht) op tafel werd gelegd. Vandaag begint de D66-minister het debat daarom maar met een sompig halfbakken mompelzinnetje dat in het geheel geen excuus is: "Laat ik helder zijn: er zijn dingen niet goed gegaan, dat lag aan mij. Het was niet goed en onhandig." Onhandig is het zeker als je in een minderheidskabinet zit. Ontzettend smerig is het ook. Wat fijn toch, al die betrouwbare D66-bestuurders.
De Kamer was al woest
Dit wil je ook lezen
LIVE. Kamer grillt Sjoerd Sjoerdsma over smerige D66-trucjes rond 19 miljoen naar UNRWA
De magere mannetjes lopen in hun eigen val
Welja. Kamer stemt massaal tegen 19 miljoen voor UNRWA, Sjoerdsma: 19 miljoen voor UNRWA
De Postcode kanjer is in Gaza gevallen
VIDEO. Wierd Duk loopt weg tijdens Ingestudeerde Wierd Duk Bash in EO-talkshow
If you can't stand Wierd Duk stay out of the talkshow
Absolute koning Bill Burr in het Stamcafé
I AM A DANCING CLOWN
NEE Elon. Regering VS gaf vanaf 2021 niet opeens 'tientallen miljoenen' aan New York Times
DOGE druk met schrappen niet-bestaande uitgaven
'Gijzelaars Gaza vastgehouden in VN-gebouwen'
Zwarte Kagica zag geen kinderen met schoenen, maar zag ze wel vastgebonden gijzelaars?