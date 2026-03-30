Welja. Kamer stemt massaal tegen 19 miljoen voor UNRWA, Sjoerdsma: 19 miljoen voor UNRWA
De Postcode kanjer is in Gaza gevallen
Welja. Vorige week werd in de Tweede Kamer, u weet wel, de volksvertegenwoordiging, het hoogste orgaan in het huis van Thorbecke, bla, die bla, die bla, gestemd over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Zowel de SP als
GL-PvdA Pro PRO PN Groep-Klaver als de Partij voor de Dieren dienden een motie in om het bedrag dat naar UNRWA (bekend van warme banden met Hamas) gaat te verhogen naar 19 miljoen. Het (vorige) kabinet zei bij de behandeling van de begroting voor 2026 nog dat dat geld ook naar andere noodhulp voor Gaza kan. Beide moties kregen 32 stemmen voor en 118 stemmen tegen. Dat is: geen meerderheid. Sterker nog, JA21 stemde alleen vóór de rest van de begroting zolang er geen extra geld naar UNRWA zou gaan. En nu schrijft Sjoerd Sjoerdsma doodleuk aan de Kamer dat hij dit jaar alsnog 19 miljoen aan UNRWA wil geven en danst D66 de horlepiep omdat dit in het coalitieakkoord (66 zetels, red.) was afgesproken. Pikt de Tweede Kamer dat?
Sjoerdsma: Doen we toch
