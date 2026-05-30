Keer op keer de politie niet meer zien patrouilleren in je wijk, keer op de keer zien hoe de politie in jouw wijk de orde niet meer kan handhaven of keer op keer zien hoe criminelen niet worden aangepakt, maakt nieuwere Nederlanders feller in dit migratiedebat dan de oude garde. Deze vox-pop van Ongehoord Nederland geeft een meesterlijk inkijkje .

Rivaliserende jeugdgroepen plegen massaal delicten zoals geweld, diefstal en intimidatie , jagen normale klanten van het terras en maken horecaondernemers het leven onmogelijk . Dat aanpakken met cameratoezicht, panden sluiten , preventief fouilleren en bestuurlijke boetes laten de kracht en zorgvuldigheid van de strafrechtketen los.

Rob Jetten denkt dat mensen worden opgehitst om tegen een AZC te demonstreren. Hij denkt oprecht dat die protesten pas ontstaan bij een campagneteam. Als man geen huis kunnen betalen voor je gezin of als vrouw niet meer over straat durven, knakken ze. Die hebben geen politieke partij of ander dubieus clubje nodig om de straat op te gaan.

Onze Nederlandse directheid is midden in de getto beter ingeburgerd dan in onze politieke arena. Daar verspillen we een debat aan een ziekelijke versie van “het verboden woord” en andere politieke steekspelletjes, in plaats van de problemen van kiezers te bespreken of op te lossen. Deugen voor de camera is belangrijker dan dingen doen.

Er is een multiculturele droom dat allerlei culturen vredig samenleven. Wie de geschiedenis van deze planeet kent, of de huidige geopolitieke instabiliteit een beetje volgt, weet dat vrede tussen culturen een uitzondering is, die zeker niet met wensdenken of wegkijken spontaan ontstaat. Sociale cohesie is snel gesloopt, zelden gemaakt.

Stadscentra zagen binnen een generatie hun bevolkingssamenstelling compleet veranderen, dat mag je binnen de politieke correctheid niet omschrijven, maar wordt op straat door de nieuwe bewoners ruiterlijk erkend, die mensen zijn het felst tegen verdere migratie. Die willen de vrede, veiligheid en vrijheid waarvoor ze kwamen, behouden.

Nobelprijswinnaar Milton Friedman stelde dat een verzorgingsstaat niet combineerbaar was met open grenzen. Dat is geen radicale racistische rechtse gedachte, maar een simpele economische. Miljarden mensen op deze planeet hebben het slechter dan ons en een deel daarvan zal migreren, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien.

Je zou kunnen denken dat massale migratie een antwoord is op vergrijzing of een vraag naar goedkope arbeiders, Denemarken durfde het uit te rekenen en kwam nogal negatief uit. Er is geen reden om aan te nemen dat het hier anders ligt en het is strikt noodzakelijk om zulke politiek gevoelige onderzoeken met Nederlandse gegevens te herhalen.

Andere culturen hebben soms een alternatieve visie op vrouwen, die vinden onder andere frivole zomerjurkjes van afgelopen week gewoon “vies”. Een Iranese academicus deed onderzoek naar 21 jaar gegevens rond verkrachtingen in Zweden, twee op de drie daders had een migratieachtergrond. Zou het bij ons anders liggen? Waarom dan?

De FBI kijkt regelmatig hoe minderheden met elkaar omgaan, hieruit komt naar voren dat de meeste Afrikaanse Amerikanen worden vermoord door andere Afrikaanse Amerikanen. De hele BLM beweging voerde een hetze tegen de politie, terwijl dat deel van de bevolking politie en justitie harder nodig heeft dan de rest.

Dat we zulke wetenschappelijke onderzoeken hier niet durven te doen is zuivere struisvogelpolitiek. Het saboteert dat we cruciale zaken tijdig doorhebben en het saboteert gericht beleid. We hebben geen idee wat grootschalige migratie en snelle verandering in bevolkingssamenstelling gaan kosten in geld, gedrag en gezelligheid.

Wie hierover praat wordt weggezet als racist, radicaal en zo verder. Alsof je deze problemen oplost door de boodschapper te veroordelen of volksvertegenwoordigers te demoniseren. Terwijl buiten een hittegolf een veenbrand maskeert, doen binnen politici hautain alsof er niets aan de hand is, louter omdat ze hierover niet meer durven te praten.

Benoemen is de eerste stap richting besturen.