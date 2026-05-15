Ok nu komt alles goed. Burgemeester Mark Verheijen van Loosdrecht (is nogal wat gaande) maakt in een keurig ondertiteld feesboekfillumpie vanuit zijn woonkamer (de enige juiste reactie!) EXCUSES voor alles. Of nou, eigenlijk vooral over HOE het naar de mensen is gecommuniceerd. Het had anders gekund en gemoeten, helder. Verder gaat de noodopvang gewoon door. 'Maximaal tot 1 november', en we weten ongeveer hoe dat gaat. We zijn errug benieuwd naar de reactie van de Loosdrechters. Verheijen, zo te zien een echte optimist, wil het in ieder geval lekker veilig en leefbaar houden. Succes Loosdrecht!