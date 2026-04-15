COA-journaal: Epe legt dwangsom op van 63.000 euro per dag, ook Almelo wil asielhotel leeg
Beeld: Stoplicht in Almelo, waar altijd wat te doen is
Hoe het zit met de problemen van het COA? Die stapelen zich, zoals ze dat zo mooi zeggen, op. In Ter Apel rinkelt de gemeentekassa dagelijks en in de stad (ja, echt) Hardenberg is de dwangsom inmiddels opgelopen tot meer dan 1 miljoen euro. In navolging daarvan besloot Epe vandaag om 63.000 euro boete op te leggen als het COA het Fletcher Hotel aldaar over een week niet heeft verlaten. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van 11,4 miljoen euro. Hoppa. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is gaat ook Almelo meedoen. Daar staat een prachtig hotel, gesitueerd in het oude Huis van Bewaring, waarin twee gezinnen van liefst 14 asielzoekers al enkele maanden illegaal gehuisvest worden. De mensen zijn door het COA in het hotel geplempt zonder overleg met de gemeente (ideetje van toenmalig minister Mona Keijzer) en daarover is de gemeente pissig. Dus: Handhavingstraject, oftewel een mogelijke DWANGSOM. Gelukkig voor het COA hebben de gemeentes als het aan minister Bart van den Brink ligt dadelijk helemaal niks meer over asielhuishouding binnen hun grenzen te zeggen. Hou vol COA!
Dit wil je ook lezen
Propvolle opvanglocaties, ophef, dwangsommen. Wekelijkse asielinstroom: hoogste van 2026
Gaat lekkerrrrrrr
[LIVEBLOG IRAN HIERO]
KATSJING. AZC Hardenberg niet weg, gemeente krijgt na vandaag 62.500 euro per dag
Sneu geld, sneue organisatie, sneu land
AZC Hardenberg NOG ALTIJD NIET WEG, blijft tot 6 april
Soort Soldaat van Oranje
Lochem bouwt azc, omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'
Foto: Dirk en Tineke uit Lochem brengen het kanon in gereedheid
Burgerhatende gemeente Epe zet reacties onder Facebookposts uit
Wie is hier nou de hater? Gij of ik?
PENDELBUS TER APEL - EMMEN TOCH GRATIS
Nou wordt 'ie mooi