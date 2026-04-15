Hoe het zit met de problemen van het COA? Die stapelen zich, zoals ze dat zo mooi zeggen, op. In Ter Apel rinkelt de gemeentekassa dagelijks en in de stad (ja, echt) Hardenberg is de dwangsom inmiddels opgelopen tot meer dan 1 miljoen euro. In navolging daarvan besloot Epe vandaag om 63.000 euro boete op te leggen als het COA het Fletcher Hotel aldaar over een week niet heeft verlaten. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van 11,4 miljoen euro. Hoppa. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is gaat ook Almelo meedoen. Daar staat een prachtig hotel, gesitueerd in het oude Huis van Bewaring, waarin twee gezinnen van liefst 14 asielzoekers al enkele maanden illegaal gehuisvest worden. De mensen zijn door het COA in het hotel geplempt zonder overleg met de gemeente (ideetje van toenmalig minister Mona Keijzer) en daarover is de gemeente pissig. Dus: Handhavingstraject, oftewel een mogelijke DWANGSOM. Gelukkig voor het COA hebben de gemeentes als het aan minister Bart van den Brink ligt dadelijk helemaal niks meer over asielhuishouding binnen hun grenzen te zeggen. Hou vol COA!