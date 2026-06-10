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12 buitenslapers in Ter Apel wegens BUS GEMIST

Schuld van Geert Wilders

asielzoekers die de bus niet misten

Allemaal de schuld van Geert Wilders dat het aantal asielzoekers in Ter Apel (vol) al tijden ruim boven de 2000 zit. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat andere gemeenten dan maar asielzoekers opvangen. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat het Drentse Roden vannacht aan de beurt was. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat er een bus was geregeld om asielzoekers van Ter Apel naar Roden te vervoeren. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat 12 asielzoekers te laat aankwamen en DIE BUS MISTEN. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat de asielzoekers die de bus misten een nacht buiten moesten slapen. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat mevrouw de IND-baas maar weinig verwacht van het EU-migratiepact. Allemaal de schuld van Geert Wilders dat dit de situatie in Nederland is. Maar gelukkig worden we wereldkampioen. Schuld van Geert Wilders.

Stomme antwoorden op goede vragen: schuld van Geert Wilders

Tags: asielzoekers, buitenslapers, ter apel, bus
@Dorbeck | 10-06-26 | 09:59 | 135 reacties

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