Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk naaien eruit in Ter Apel wegens vechtpartijen, intimidatie, grimmige sfeer, enzovoorts. Ter Apel ligt in Westerwolde. Westerwolde ligt in Groningen. Groningen ligt in Nederland. De NOS nam een kijkje. De sfeer in Nederland is dan zo: "Een Koerdische en een Pakistaanse man wilden wel met ons praten over de ontstane situatie, maar op het moment dat wij de camera aanzetten, ging een andere man door het lint. Hij begon te schreeuwen en tegen het bord van het COA te slaan. Je voelde de hele sfeer omslaan naar een gespannen situatie. Grote kerels deinsden terug. De beveiliging hield afstand. We zijn rustig achteruitgelopen om hem niet verder te verontrusten." Maar hey, gelukkig hield de beveiliging afstand! Want ingrijpen, dat moeten we inderdaad niet willen in Nederland.