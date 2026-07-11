Ons migratiesaldo zakte ietsje onder de honderdduizend per jaar. Dat is ongeveer het aantal daklozen dat we hebben volgens ETHOS. Gewone mensen leven door een paar tegenslagen in hun auto , een bootje of op de bank van vrienden. Pointer deelde daarover deze week een meesterlijk portret, wie helpt deze jongedame aan een eigen huisje?

Ons kabinet probeert tien gemeenten met de spreidingswet te dwingen asielzoekers en statushouders op te vangen, maar faalt zelf messentrekkende kansarme asielzoekers uit veilige landen op te pakken, te veroordelen , te straffen en uit te zetten. Wanneer mogen gemeenten het kabinet dwingen de nieuwe Europese vertrekregeling uit te voeren!?

Je zou toch denken dat we met beveiligers, politie en desnoods defensie elke grasspriet verdedigen tegen een buitenlandse invasie, om deze slachtoffers, samenleving en echte vluchtelingen een vredig, veilig en vrij land te bieden!? Dit kleine groepje mannen hoort in detentie , gevolgd door deportatie , dat maakt bedden vrij voor moeders met kinderen .

Volgens het Rode Kruis, vluchtelingenwerk en vele andere gelovigen van de Linkse Kerk is de oplossing nog meer asielzoekerscentra en nog meer woningen voor statushouders. Dan schuiven asielzoekers naar de opvang, staan deze slachtoffers niet meer bij Ter Apel en kunnen ze daar niet meer neergestoken worden. Gratis huizen tegen steekincidenten .

Meerdere steekincidenten dwongen het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zich terug te trekken uit Ter Apel. Een klein groepje mannen uit veilige landen die geen kans maken op asiel dwingen een viervoudig Nobelprijswinnaar te stoppen met hulpverlening. Het voelt alsof we een stukje grasland hebben afgestaan aan barbaren. Capitulatie.

Onze daklozen worden zelfredzaam genoemd, krijgen geen hulp en staan op de wachtlijst voor sociale huurwoningen, een woning die nooit zal komen. Verslaafden krijgen tenminste nog een begeleid wonen traject, criminelen een maatregel stelselmatige daders, maar wie niet gebruikt of steelt wordt niet geholpen.

De gemeente Den Haag hielp in het eerste halfjaar 711 statushouders aan een woonplek en bouwde vorig jaar 158 nieuwe sociale huurwoningen. De eis van de spreidingswet is een veelvoud van de complete nieuwbouw. Deze statushouders mogen in alternatieve panden wonen, waar wij met dwangsommen worden uitgegooid.

Landelijk kan je dezelfde rekensom maken. Ons migratiesaldo over de afgelopen tien jaar was een miljoen nieuwe Nederlanders. Uitgaande van gemiddeld 2,1 personen per woning hebben ze bijna 476 duizend woningen nodig. Vorig jaar hadden we een tekort van 396 duizend woningen. Hun woningbehoefte overstijgt ons huidige tekort.

Alleenstaande statushouders eisen een eigen woning omdat ze graag een gezinnetje willen stichten of herenigen. Een eigen woning is voor de meeste Nederlandse alleenstaanden met een vaste baan een droom. Als ze samen met vrienden een huis willen huren of kopen, botsen ze met bestemmingsplannen en handhaving.

Tijdens de jaren vijftig woonden er gemiddeld 4,3 mensen in een woning, dat was vroeger goed genoeg voor ons, zo zijn vele nieuwkomers opgegroeid, waarom geven we nieuwkomers met een uitkering recht op een woning in plaats van een kamer? Waarom hebben we een hetze tegen woningdelen en wonen in alternatieve panden?

Tijdens de naoorlogse woningnood werden houders van een Nederlands paspoort gevraagd te emigreren, dat was toen geen radicaal rechts standpunt, waarom nu wel? Toen grote groepen gastarbeiders werden gevraagd, ging iedereen ervan uit dat ze zouden teruggaan naar het land van herkomst. Remigratie was de norm, niet een taboe.

De woningbehoefte door migranten over de afgelopen tien jaar overstijgt het huidige tekort met 80 duizend woningen. Je zou denken dat we zonder migratie geen tekort hebben, maar we zijn afhankelijk van 75 duizend migranten om woningen te bouwen. Probeer eens in een bouwput Nederlands te praten, zonder hun stort de bouw in.

Een totale migratiestop zou de afgelopen jaren aardig wat nieuwbouwwijken jarenlang hebben vertraagd, dat hadden we ook ruim honderdduizend woningen minder. We mogen niet sturen op arbeidsmigratie binnen de EU, we hebben geen zicht en geen controle. Ze hebben weinig rechten, dus eindigen ze regelmatig werkloos als dakloze.

Ons vorige kabinet kopieerde jaren terug een plan voor daklozen, ze moesten allemaal direct een huis krijgen, elke euro die je besteed aan huisvesting, bespaart 2,5 euro op allerlei zorg en incidenten, iets waar ze in Finland ook achter zijn. Helaas beloof je dan een half miljard Europeanen een huisje zodra ze een paar maanden komen kamperen.

Dan wordt het wel erg interessant in te gaan op een vaag verhaal van een Oost-Europese of Mediterrane koppelbaas, in een gratis bus te stappen naar Nederland en als het qua werk tijdelijk fout gaat je snel en definitief te vestigen in een sociale huurwoning. Op straatzorg en asiel dromen diverse kabinetten over woningen die ze niet bouwen.

We kunnen niet bouwen op louter beleid en budget.