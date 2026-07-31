Topadviseur FIFA stapt op, Infantino steeds meer voor paal door rare plan om WK te verkopen
Kun je iets wat al verkocht is eigenlijk nog een keer verkopen?
FOTO (ANP) - Infantino, met een hoed waar 'Infantino' op staat
De geloofwaardigheid van Gianni Infantino doet dezer dagen een beetje denken aan de Spaanse grensbewaking. Terwijl de UEFA en de CONCACAF (en de AFC) lieten weten dat ze de plannen van Gianni en zijn 40 rovers om het WK te verkopen verschrikkelijk vinden, kwam de FIFA met een statement waarin eigenlijk staat dat iedereen gek is, behalve de FIFA. Maar nu stapt ook 'senior advisor' Carlos Cordeiro van de FIFA op vanwege de plannen. En zo is Infantino, net als tijdens het WK, toch een beetje die knakker die de klaagt bij de ANWB dat er niet één spookrijder is, maar wel 100. Overigens blijft de UEFA zelf ook een smerige corrupte club is die het voetbal en zijn ouwe moer maar al te gauw voor een paar grijpstuivers in de aanbieding doet. Maar goed, nu Arne Slot toch geen bondscoach wordt zou zo'n boycot ons helemaal niet slecht uitkomen eigenlijk. Zin in gewoon een lekker wedstrijdje NAC-VVV binnenkort.
Full statement Carlos Cordeiro quits as Infantino's senior adviser at FIFA— Rob Harris (@RobHarris) July 31, 2026
Full statement https://t.co/apJp1BcuVr pic.twitter.com/dhAM1t4jmc
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