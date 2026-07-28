Een nieuwe dag, een nieuwe manier om het voetbal nog dooier maken dan het al is. Gianni Infantino zit nog in een rush na dat mega succesvolle pracht-WK en wil de wereldbeker nu in de verkoop zetten. De FIFA, een Zwitserse non-profit die op elk toernooi verlies draait behalve het WK, moet een FIFA-bedrijf oprichten met de naam FIFA Forward Enterprise. Private investeerders kunnen daar miljoenenmiljarden inpompen en daarmee kan de FIFA vervolgens het WK organiseren om die miljoenenmiljarden in nog veel meer miljoenenmiljarden te veranderen. U mag 3x raden in welke kringen de eerste investeerders worden gezocht. Juist. Afijn iedereen boos en de UEFA woest en de voetbalbonden nog opvallend stil maar die gaan dadelijk gewoon tekenen bij het kruisje. Straks gewoon weer naar een of ander corrupt kudtland voor een corrupt kudttoernooi en kudthartjes onder een kudtpost van die kudtvoorzitter plaatsen want het gaat uiteindelijk om de sport, of zo.