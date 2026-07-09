Leuk hoofdredactioneel commentaar in De T. dat ónze voetbalbond KNVB maar eens in actie moet komen tegen Mafifa-baas Gianni Infantino, de gek die verantwoordelijk is voor het belachelijkste voetbaltoernooi ooit en zich doodleuk en voor het oog van de wereld laat omkopen door Donald Trump om een schorsing te schrappen. Dat gaat natuurlijk nevernooit gebeuren, De Graafschap wordt nog eerder kampioen. De KNVB-directie is echt véél te blij dat ze iedere dag met witte sportsokken in de Teva's naar hetzelfde zit-sta-plekje in de Zeister bossen mogen hobbelen, dat het er ruikt naar vers gemaaid gras, dat ze misschien een bekende oud-voetballer tegen het lijf lopen en dat ze op verjaardagen kunnen roepen dat ze 'in de voetballerij' werken - om precies te zijn bij de almachtige KNVB. De directeur is een politieman die een hekel heeft aan voetbalsupporters en verder werken er alleen maar carrièregeile hbo'ers Sportkunde, veel te gelukkig dat hun paarse broek ieder weekend op 40 graden in de KNVB-Miele wordt gewassen, nooit zelf gevoetbald (hooguit bij 'de veteranen van Graaf Willem II – VAC in Den Haag') en altijd aan het denken hoe ze het bezigen van woorden als 'passie', 'coördineren' en 'visie' kunnen inzetten met behulp van hun opgedane ervaring bij 'maatschappelijke organisaties' of 'brancheorganisaties'. Dit topic ontspoort maar de crux is: die lui van de KNVB hebben natuurlijk helemaal geen ruggengraat en die gaan echt niet schijten in de pot waar ze zelf uit vreten. Ze zijn véél te bang buitenspel gezet te worden, veel te bang financiële compensatie mis te lopen, veel te bang een keer de verkeerde tegen de schenen te schoppen en bovendien veel te gelukkig dat ze van 'mobiliteitspartner Volkswagen' ieder jaar weer een nieuw elektrisch scheetje mogen uitzoeken. Daarom heeft de KNVB tegen het klootjesvolk altijd een heel grote belerende bek over respect, inclusiviteit, fair play en diversiteit, en daarom tekenen ze als het erop aankomt altijd weer bij het kruisje: als Infantino herkozen wordt staan ze te applaudisseren op het bankje, inclusiviteit en diversiteit zijn niet belangrijk als er een geel kaartje dreigt en als ze moeten spelen in een achterlijk land is het veel bühneblabla, maar draaien ze vanzelf rondjes in hun eigen slachtofferdrek. Vechten vóór homorechten en tégen discriminatie is belangrijk, tot de KNVB moet voetballen in een land waar ze tégen homorechten en vóór discriminatie zijn - dan is het gevecht niet langer belangrijk, maar een provocatie. Met andere woorden: bij de KNVB zijn ze heel principieel, tot het om de principes gaat. Maar toch leuk geprobeerd, Telegraaf!