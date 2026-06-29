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KNVB (?) hervat War on Koppen

Foto: goal die met de kennis van nu nooit gescoord had mogen worden

Het maakt bij koppen eigenlijk helemaal niet uit hoe groot je bent, het belangrijkste is timing, en dag geldt ook een beetje voor communicatie over hoe onverantwoord en levensgevaarlijk en geschift en psychopatisch het precies is om te koppen. Jongens we spelen vannacht tegen Marokko en onze koninklijke alsook nationale voetbalbond maakt van die gelegenheid gebruik om even wat media-aandacht te generen met een of onder lulonderzoek over de negatieve gevolgen van KOPPEN. Meer specifiek 'waardevolle wetenschappelijke inzichten', namelijk dat 'slechts enkele kopbal al kan zorgen voor hersenschade'. Als het aan de KNVB ligt kijken we vannacht bij elke hoge bal onbewogen toe hoe een of andere spring-grage mocro 'm met kruin uit de lucht plukt en uit de 16/richting kruising kukelt. Dit moet nu stoppen, die arme Brobbey kan al niet koppen, Malen idem, defend Wout Weghorst, saneer de KNVB.

Tags: knvb, koppen, psychologische oorlogsvoering?
@Schots, scheef | 29-06-26 | 11:30 | 100 reacties

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