Opmerkelijk dit, een Oranje Uprising tegen betaalbare voetbalshirts. Vanaf vandaag verkrijgbaar: het shirt waarin het Nederlands elftal aanstaande zomer heel nadrukkelijk géén wereldkampioen gaat worden, voor slechts 160 euro. Koopje! Heel trieste sloebers kunnen 'm ook voor 110 scoren, maar dan heb je geen 'Authentic jersey' maar een 'Stadium jersey' en ben je natuurlijk per definitie een beetje een sukkel. De KNVB had in 2024 bijna 135 miljoen euro aan inkomsten, geld dat voor een deel werd geïnvesteerd in de presentatie van de nieuwe tenues gisteren. En hoe. "Een laserstraal die kilometers ver weg zichtbaar was werd vanuit Zeist de lucht in geschoten. Deze lichtstraal symboliseerde het nieuwe tenue: een krachtig signaal van Oranje dat niet te missen is." Ook voor lul lopen in een krachtig signaal dat niet te missen is, hou knvbshop.nl in de gaten.