Geen boeken van David van Reybrouck bestellen in het Stamcafé
Luister naar de Taker der Nederlanden!
'We bestellen elke week iets nieuws om onze geestelijke leegte op te vullen'— David Boogerd (@David_Boogerd) March 20, 2026
Historicus David Van Reybrouck ziet dat veel mensen hun innerlijke leegte – ontstaan door secularisatie – opvullen met kapitalisme.
🎧Uit De Ongelooflijke Podcast 293 pic.twitter.com/gBKaVMYf79
De wereld gaat naar de haaien maar gelukkig is David van Reybrouck er nog om ons te vertellen dat het onze eigen schuld is. Want 'we' kopen teveel bij de Temu en bij de Primark. Wie 'we' nou precies zijn laat wordt in bovenstaand voor de vlotte consumptie geknipt fragmentje (wij hebben de hele podcast niet geluisterd want we waren druk met dingen kopen bij de Temu en bij de Primark, maar u moet maar even tot 1u12m53s doorspoelen als u wilt horen hoe Van Reybrouck echt over 'ons' denkt) lekker in het midden gelaten want anders gaan 'we' David van Reybrouck nog betichten van 'wij-zij'-denken en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Maar ondertussen is dat 'wij-wij' denken, met aan de ene kant 'wij' die boeken lezen van David van Reybrouck en ons zorgen maken om het klimaat, en andere kant 'wij' die SBS6 kijken en ons zorgen maken over migratie, natuurlijk precies de reden dat 'we' niet meer in de democratie geloven. Schrijf daar maar eens een boek over.
Maar goed. 'We' kopen te veel. Laten 'we' daar dus mee stoppen.
Koop dus niet De wereld en de aarde van David van Reybrouck
Koop dus niet Revolusi van David van Reybrouck
Koop dus niet Tegen verkiezingen van David van Reybrouck
Koop dus niet De kolonisatie van de toekomst van David van Reybrouck
Koop dus niet Congo van David van Reybrouck
Koop dus niet Odes van David van Reybrouck
Koop dus niet Zink van David van Reybrouck
Koop dus niet Pleidooi voor populisme van David van Reybrouck
Koop dus niet Vrede kun je leren van David van Reybrouck
Dan helpt u David van Reybrouck, die vreselijke Temu-Vandermeersch (qua namedroppen en lame takes van hetzelfde smerige Vlaamse laken een pak), met de aarde redden. En voordat u nu denkt dat wij een hekel aan álle Vlamingen hebben: voor alle kritiese beschouwers van dit Stamcafé hier een leestip van Maarten Boudry over drogredeneringen. Want hee. Soms heeft die 'I am very smart' kerel gewoon gelijk.
Misschien wel het vunzigtse mannetje van Europa
'Maar een ander kan zich toch niet wikkelen in ons verlangen?' #circulaireeconomie #kringloopeconomiehttps://t.co/xsNPYItis2 https://t.co/DvWKgvKPwc pic.twitter.com/oHgKAGl7HD— John van Vugt (@JohnvanVugt2) March 22, 2026
In ander nieuws: JAAA
Wait 4 it❣️❣️❣️ 🥇GOLD Sofie Dokter❗️4888 NR en WL— TopatletiekLive (@TopatletiekLive) March 22, 2026
2.12.27 op de afsluitende 800m pic.twitter.com/c0WWA69bHc
Henk. Icoon.
Ff iets héél anders.— Henk Bakboord (@HenkBakboord) March 22, 2026
Alweer 43 jaar geleden betrad ik voor het eerst het danspodium.
Gisteravond had ik mn allerlaatste publieke optreden in club #Onderhans
Thnx 4 having me!
Partur c'est mourir un peu...
🕺🏽🎶🙏🏾 pic.twitter.com/6zGGCFH6ft
Verder
Apologies for the late response to your email, i've been monitoring the situation— Neil Renic (@NC_Renic) March 22, 2026
Mix.
Reaguursels
We moeten het TOCH NOG EVEN hebben over ons
Alles VOLGEN in het StamCafé: Koerden ontkennen berichtgeving over begin grondoffensief
Volg de laatste ontwikkelingen in Iran & volg GeenStijl OVERAL
Een anaal ingebrachte granaat in het StamCafé
Tag iemand met een anaal ingebrachte granaat
Stamcafé! Een week in het leven van Wimpie
Je moet wat voor € 3.875 bruto per maand (inclusief vakantiegeld)
Poeh poeh nou nou tjongejonge in het StamCafé
Het was ons het dagje wel
VIDEO. Leed Gaza valt in niet bij Denker der Nederlanden die het niet meer aan kan zien
Niet de lezer moet huilen, maar de kijker
Allemaal verjaardagen vieren in het StamCafé
Iedereen is maar jarig
DARTS IN HET STAMCAFÉ. Michael van Gerwen vs. iemand anders
Michael van Gerwen (foto)