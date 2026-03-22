'We bestellen elke week iets nieuws om onze geestelijke leegte op te vullen' Historicus David Van Reybrouck ziet dat veel mensen hun innerlijke leegte – ontstaan door secularisatie – opvullen met kapitalisme. 🎧Uit De Ongelooflijke Podcast 293

De wereld gaat naar de haaien maar gelukkig is David van Reybrouck er nog om ons te vertellen dat het onze eigen schuld is. Want 'we' kopen teveel bij de Temu en bij de Primark. Wie 'we' nou precies zijn laat wordt in bovenstaand voor de vlotte consumptie geknipt fragmentje (wij hebben de hele podcast niet geluisterd want we waren druk met dingen kopen bij de Temu en bij de Primark, maar u moet maar even tot 1u12m53s doorspoelen als u wilt horen hoe Van Reybrouck echt over 'ons' denkt) lekker in het midden gelaten want anders gaan 'we' David van Reybrouck nog betichten van 'wij-zij'-denken en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Maar ondertussen is dat 'wij-wij' denken, met aan de ene kant 'wij' die boeken lezen van David van Reybrouck en ons zorgen maken om het klimaat, en andere kant 'wij' die SBS6 kijken en ons zorgen maken over migratie, natuurlijk precies de reden dat 'we' niet meer in de democratie geloven. Schrijf daar maar eens een boek over.

Maar goed. 'We' kopen te veel. Laten 'we' daar dus mee stoppen.

Koop dus niet De wereld en de aarde van David van Reybrouck

Koop dus niet Revolusi van David van Reybrouck

Koop dus niet Tegen verkiezingen van David van Reybrouck

Koop dus niet De kolonisatie van de toekomst van David van Reybrouck

Koop dus niet Congo van David van Reybrouck

Koop dus niet Odes van David van Reybrouck

Koop dus niet Zink van David van Reybrouck

Koop dus niet Pleidooi voor populisme van David van Reybrouck

Koop dus niet Vrede kun je leren van David van Reybrouck

Dan helpt u David van Reybrouck, die vreselijke Temu-Vandermeersch (qua namedroppen en lame takes van hetzelfde smerige Vlaamse laken een pak), met de aarde redden. En voordat u nu denkt dat wij een hekel aan álle Vlamingen hebben: voor alle kritiese beschouwers van dit Stamcafé hier een leestip van Maarten Boudry over drogredeneringen. Want hee. Soms heeft die 'I am very smart' kerel gewoon gelijk.