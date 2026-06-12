Zeven gewonden bij explosie sportschool Amsterdam, eigenaar: 'Ontstond onder onze vloer'
VIDEO: Geen Kiev of Gaza
Bizarre beelden van de ravage in de hoofdstad, waar in Osdorp, Nieuw-West, aan het begin van de nacht zeker zeven gewonden zijn gevallen na een grote explosie bij een flatgebouw. Honderden mensen moesten het gebouw verlaten en stonden plots op kousenvoeten op straat, de brand is inmiddels geblust maar mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Onderaan het gebouw zit (of zat) Fitness Studio Onna, een 24/7 sportschool voor leden: "De gewonden zouden ook onder deze groep zijn gevallen. Volgens aanwezigen zou de explosie binnen zijn ontstaan en niet buiten." De eigenaar van de sportschool schrijft op Instagram: "Op de camerabeelden van binnen het pand is duidelijk te zien dat de explosie van onder onze vloer vandaan komt. Op de begane grond, onder onze sportschool, bevinden zich onder andere leiding, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners. Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool." De precieze toedracht is nog onduidelijk.
Update 12:29 - Terwijl Liander heeft gemeld dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie maakt Het Parool melding van speculaties onder buurtbewoners dat de explosie mogelijk te maken heeft met de voorbereidingen van een plofkraak. "Een bron binnen de opsporingsdiensten bevestigt dat dit verhaal gehoord is. Een woordvoerder van de politie zegt dat ‘alle scenario’s opengehouden worden’ en verder geen informatie te kunnen delen."
Drone en speurhonden aan het werk
Drone en speurhonden ingezet na explosie Osdorp https://t.co/p1zfwQqgXq pic.twitter.com/HXIOI0rnZd— AT5 (@AT5) June 12, 2026
Reactie eigenaar sportschool
Meer beeld
Deze beelden werden na de explosie gemaakt door een getuige. Volg de laatste ontwikkelingen over de brand op de Osdorper Ban in Nieuw-West in dit liveblog: https://t.co/ySfLGvf0mR pic.twitter.com/RioXixEz36— AT5 (@AT5) June 12, 2026
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