achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Opgefokte tandentikker die geen sigaretje kreeg

Nu ongeblurd op beeld

Het nogal snel aangebrande stuk uitschot dat we al eerder geblurd hebben uitgelicht in aflevering 1 van 'De Tandentikker' krijgt na iets meer dan twee weken een gezicht in aflevering 2. De Tandentikker sloeg bij de ingang van station Amsterdam Sloterdijk een roker, die dacht die avond alleen longbeschadiging op te lopen, de tanden uit z'n mond omdat-ie geen sigaretje wilde afstaan. Terwijl het hem nog zo vriendelijk werd gevraagd: "Geef mij een sigaret!" De Tandentikker is mogelijk minderjarig, wat maar weer eens aangeeft hoe vroeg ze tegenwoordig aan de sigaretten gaan volgepompt zitten met haat en agressie. Tijd om alle hoeken en gaten uit te roken en deze Tandentikker te vinden.

Noot: Verdachte is mogelijk te lokken met een sigaret.

Daar hebben we Jopie

ongeblurd tandentikker
Tags: zoekzoek, mishandeling, tandentikker, sigaret, amsterdam
@Dorbeck | 29-07-26 | 15:00 | 163 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

IJplein Amsterdam

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.