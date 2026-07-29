Het nogal snel aangebrande stuk uitschot dat we al eerder geblurd hebben uitgelicht in aflevering 1 van 'De Tandentikker' krijgt na iets meer dan twee weken een gezicht in aflevering 2. De Tandentikker sloeg bij de ingang van station Amsterdam Sloterdijk een roker, die dacht die avond alleen longbeschadiging op te lopen, de tanden uit z'n mond omdat-ie geen sigaretje wilde afstaan. Terwijl het hem nog zo vriendelijk werd gevraagd: "Geef mij een sigaret!" De Tandentikker is mogelijk minderjarig, wat maar weer eens aangeeft hoe vroeg ze tegenwoordig aan de sigaretten gaan volgepompt zitten met haat en agressie. Tijd om alle hoeken en gaten uit te roken en deze Tandentikker te vinden.

Noot: Verdachte is mogelijk te lokken met een sigaret.