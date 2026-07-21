LIEVE STAD! Vrouw (60) valt op klaarlichte dag van haar fiets in Amsterdam, raakt bewusteloos, wordt beroofd
Foto: vrouw met fiets in Amsterdam
Booswoestmakend nieuws uit onze prachtige en tevens lieve hoofdstad. De politie is op zoek naar getuigen van een incident bij het IJplein in Amsterdam Noord, waar zaterdag rond 18:00 een 60-jarige vrouw die op het punt stond de pont naar het Centraal Station op te fietsen ten val kwam en bewusteloos raakte. Hoe lang ze precies roerloos op het pleintje heeft gelegen is onbekend. De vrouw kwam bij en merkte op dat ze onder het bloed zat van de harde val en dat haar fiets en haar rugtas foetsie waren. Niet alleen was er dus even geen barmhartige samaritaan in de buurt (terwijl er daar toch best wat mensen zullen hebben gelopen aan het eind van een klaarlichte zaterdagmiddag) maar die vrouw is dus BEROOFD terwijl ze bloedend en bewegingsloos op straat lag. Zoals politiewoordvoerder Wander Wagenaar het duidt: "Wat laf is: dat je haar niet helpt, maar je haar besteelt van haar spullen". Mooi gezegd en precies wat wij vinden, Wander.
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