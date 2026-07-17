Graag even uw aandacht voor het volgende: op 4 juli werd in Overveen de nietsvermoedende 96-jarige (!!!) oma Mieke na wat boodschapjes te hebben gedaan achtervolgd door een paar ongure idioten. Dat deden die ongure idioten net zo lang tot ze ergens liepen waar ze alleen met de mevrouw waren, om vervolgens hardhandig haar gouden ketting van haar hals te rukken. Een vrouw van ZESENNEGENTIG jaar, nogmaals. Dan graag ook even uw aandacht voor wat kleinzoon BING (23) deed toen hij, zoals dat gaat, van de politie hoorde dat er over ZEVENTIEN DAGEN wel een plekje vrij was om aangifte te komen doen: die trommelde zijn vrienden op en ging toen zelf maar routes uitstippelen en bij zaken langs die routes om camerabeelden vragen. Die beelden bleken er volop te zijn, dus hangen de gezichten van de rovers nu door heel Overveen. Omdat de daders, ahem, ogenschijnlijk niet uit Overveen komen, startte Bing ook maar een campagne op sociale media. Dankzij Bing (en z'n maten) dus BEELDEN van de schoften, waarschijnlijk onderdeel van een bende, na de breek.