achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Drie gore racistische vrouwenmeppers

Lighttown madness?

drie racisten

Schakelen we nu over naar Eindhoven, waar drie volwassen kerels het afgelopen Koningsdag presteerden om drie van de allersneuste dingen in grofweg drie minuten te proppen: vrouwen uitjouwen, mensen op hun kleurtje beoordelen, vrouwen mishandelen. Als volgt: twee vijftigers paraderen met hun dochter/nichtje (23) door het Brabantse, wandelen naar hun fiets, en worden volgens de politie vanuit het niets uitgescholden door de heerschappen hierboven. "De vrouwen laten het daarbij, draaien om en willen weer naar hun fiets lopen. Plots voelt de moeder dat ze een klap tegen haar achterhoofd krijgt, gevolgd door nog een harde klap tegen haar oor.  Geschrokken rennen de vrouwen naar de fiets van de moeder. Maar de mannen zijn nog niet klaar en komen achter hen aan. De dochter krijgt een flinke trap van een van de mannen en valt daardoor op de grond. De moeder krijgt de inhoud van een blikje drinken over haar hoofd leeggegooid. Een van de mannen trekt haar ketting van haar nek en de oorbellen uit haar oor. Ook bij haar zus worden de sieraden van haar afgetrokken."

Update - Dat ging rap zeg: de politie meldt dat de zaak 'niet meer actueel' is, de drie stumperds hebben zich namelijk gemeld bij de politie.

Tags: zoekzoek, eindhoven, gore racisten
@Schots, scheef | 10-07-26 | 17:00 | 127 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.