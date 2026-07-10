Schakelen we nu over naar Eindhoven, waar drie volwassen kerels het afgelopen Koningsdag presteerden om drie van de allersneuste dingen in grofweg drie minuten te proppen: vrouwen uitjouwen, mensen op hun kleurtje beoordelen, vrouwen mishandelen. Als volgt: twee vijftigers paraderen met hun dochter/nichtje (23) door het Brabantse, wandelen naar hun fiets, en worden volgens de politie vanuit het niets uitgescholden door de heerschappen hierboven. "De vrouwen laten het daarbij, draaien om en willen weer naar hun fiets lopen. Plots voelt de moeder dat ze een klap tegen haar achterhoofd krijgt, gevolgd door nog een harde klap tegen haar oor. Geschrokken rennen de vrouwen naar de fiets van de moeder. Maar de mannen zijn nog niet klaar en komen achter hen aan. De dochter krijgt een flinke trap van een van de mannen en valt daardoor op de grond. De moeder krijgt de inhoud van een blikje drinken over haar hoofd leeggegooid. Een van de mannen trekt haar ketting van haar nek en de oorbellen uit haar oor. Ook bij haar zus worden de sieraden van haar afgetrokken."

Update - Dat ging rap zeg: de politie meldt dat de zaak 'niet meer actueel' is, de drie stumperds hebben zich namelijk gemeld bij de politie.