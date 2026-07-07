ZoekZoek. 'Dieven' rukken gouden ketting af bij vrouw in rolstoel
Niet alle dieven, wel altijd dieven
Een heel dikke -1 voor het beroven van mensen maar dan kun je nog wel een gradatie maken van de klasse. Eén tegen één Rico Verhoeven op z'n bek rammen en zeggen dat-ie z'n horloge moet inleveren is nog vrij dapper, maar een gouden ketting van de nek van een 61-jarige vrouw rukken staat onderaan de ladder - zeker als die vrouw in een rolstoel zit. Het verhaal speelde zich af in Eindhoven. "Beide verdachten hebben een licht getinte huidskleur, zijn naar schatting tussen de 20 en 25 jaar oud, hebben zwart haar en een mager postuur. Eén van hen droeg een pet met een dollarteken erop. De ander viel op door zijn uitstaande oren." De politie wil derhalve graag weten waar Skinny Gangster en Flappie uithangen. ZoekZoek!
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