Nu pontificaal in beeld: 79 HERKENBARE boeven
Game over!
Nu heel lollig pontificaal in beeld: 79 als bankmedewerkers vermomde pinpaspooiers die zich nog niet gemeld hebben na de oproep van 2 weken terug. Komt voort uit de opsporingsactie GAME OVER?! wat heel wack klinkt en ook ís, maar 100 schrale schooiers van straat schoppen is wel een heel goed idee. We zien echt NAUWELIJKS overeenkomsten tussen al die boeven dus ons niet tippen. Onze favorieten hieronder & na de klik. Zelf parelduiken kan hierrrr.
Nummer 007 - James Bond
Nummer 010 (de lengte van zijn pik in cm)
Nummer 14 - SOUNDOS?
Nummer 30 - Dit lijkt ons spoedig: GAME OVER voor deze hebberige tante
Nummer 39, landnummer van Italië, zal wel een Italiaan zijn
Nummer 54 - Zoetermeer Gangster Crips Hooligans Wrecking Crew
Nummer 61 - hahahaha ja grappig
Nummer 71 - Vanavond weer Rummikubben tegen z'n oma
Nummer 83 - Toen Samir A. nog de Hofstadgroep deed was-ie leuker
Nummer 90 - Lichtte een bejaarde vrouw op in Vught en laat in Vught nou net een EBI zitten
95 - Terechte Oscar voor Adrien Brody in The Pianist
Nummer 97 - Deze dikke Salvatore 'Pussy' Bonpensiero doet het in naam van de familie Soprano
BONUSFOTO - Et tu, Brute? (70)
Reaguursels
