De scooter is weliswaar iets minder triest dan de fatbike, maar het betreft een relatief klein verschil, een beetje zoals een goatee iets minder triest is dan een ringbaard, maar niet veel, of zoals mannen die hun vrouw slaan weliswaar iets minder triest zijn dan mannen die hun kind slaan, maar desalniettemin heel erg triest. Dat brengt ons bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar op 25 februari een nietsvermoedend heerschap van 70 met zijn echtgenote overheen fietste en werd ingehaald door iemand op een scooter. Dus die zeventigers helemaal netjes achter elkaar fietsen, gaat u voor meneer, precies zoals het hoort, wat denk je, scooter beukt er alsnog tegen aan, heerschap van 70 valt op de grond, overlijdt later aan zijn verwondingen, scooter scootert gewoon door, omdat dat soort gedrag nou eenmaal bij scooters hoort. We moeten het weliswaar doen zonder signalement, maar weet iemand misschien wie dit was?

IRAN LIVEBLOG HIER