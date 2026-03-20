achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Scootertuig rijdt 70-jarige man dood, scootert vrolijk verder

Wat een manier om te sterven

De scooter is weliswaar iets minder triest dan de fatbike, maar het betreft een relatief klein verschil, een beetje zoals een goatee iets minder triest is dan een ringbaard, maar niet veel, of zoals mannen die hun vrouw slaan weliswaar iets minder triest zijn dan mannen die hun kind slaan, maar desalniettemin heel erg triest. Dat brengt ons bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar op 25 februari een nietsvermoedend heerschap van 70 met zijn echtgenote overheen fietste en werd ingehaald door iemand op een scooter. Dus die zeventigers helemaal netjes achter elkaar fietsen, gaat u voor meneer, precies zoals het hoort, wat denk je, scooter beukt er alsnog tegen aan, heerschap van 70 valt op de grond, overlijdt later aan zijn verwondingen, scooter scootert gewoon door, omdat dat soort gedrag nou eenmaal bij scooters hoort. We moeten het weliswaar doen zonder signalement, maar weet iemand misschien wie dit was?

Tags: zoekzoek, rotterdam, scooter
@Schots, scheef | 20-03-26 | 21:00 | 63 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.