FOTOSERIE - Planvertrouwers wachten koortsachtig op avondje KOEMANBAL
Voorbeschouw- en beschenktopic
Al dan niet digitale handtekenigen onder een vermeend vredesakkoord of niet, vanavond is het oorlog want vanavond is het voetbal. De Oranjekoorts heerst en dat is niet meer dan logisch want er kan eigenlijk helemaal niets meer misgaan. Onze man met het plan, de bondscoach, heeft er in de oefenpotjes alles aan gedaan om Japan en de hele wereld op het verkeerde been te zetten. De man die nooit wint van de grote jongens verbaasde vriend en vijand door ineens ook niet te winnen van de kleine jongens, wat betekent dat de oranje leeuw het WK ingaat als ultieme underdog. De spelers zijn vanavond: gemotiveerd. Het spel wordt: inspirerend. Omdat u er allemaal net zoveel vertrouwen in heeft als wij, gaan we alvast eventje digitaal indrinken terwijl we genieten van mooie ORANJEKOORTSPLAATJES uit alle uithoeken van ons land en zelfs ver daarbuiten. HUP KOEMAN HUP.
DE TIETENMAN VERTROUWT HET PLAN
DIT JOCHIE VERTROUWT HET PLAN
DEZE MEVROUW VETROUWT HET PLAN
MOEDERS VERTROUWEN HET PLAN
PUINRUIMERS IN OSDORP VERTROUWEN HET PLAN
Ok dit is dan weer een beetje overdreven
WEST-PAPOEA VERTROUWT HET PLAN
🇮🇩🇳🇱 Indonesia is ready for the World Cup, supporting The Netherlands! 💪🏻 pic.twitter.com/3gVMWdN87k— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 14, 2026
ZOHRAN MAMDANI VERTROUWT HET PLAN
DEZE ORANJE MAN VERTROUWT HET PLAN
ZELFS DE ZON VERTROUWT HET PLAN
Kan niet meer fout gaan. TOCH??!