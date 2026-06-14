achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

FOTOSERIE - Planvertrouwers wachten koortsachtig op avondje KOEMANBAL

Voorbeschouw- en beschenktopic

Al dan niet digitale handtekenigen onder een vermeend vredesakkoord of niet, vanavond is het oorlog want vanavond is het voetbal. De Oranjekoorts heerst en dat is niet meer dan logisch want er kan eigenlijk helemaal niets meer misgaan. Onze man met het plan, de bondscoach, heeft er in de oefenpotjes alles aan gedaan om Japan en de hele wereld op het verkeerde been te zetten. De man die nooit wint van de grote jongens verbaasde vriend en vijand door ineens ook niet te winnen van de kleine jongens, wat betekent dat de oranje leeuw het WK ingaat als ultieme underdog. De spelers zijn vanavond: gemotiveerd. Het spel wordt: inspirerend. Omdat u er allemaal net zoveel vertrouwen in heeft als wij, gaan we alvast eventje digitaal indrinken terwijl we genieten van mooie ORANJEKOORTSPLAATJES uit alle uithoeken van ons land en zelfs ver daarbuiten. HUP KOEMAN HUP.

DE TIETENMAN VERTROUWT HET PLAN

DIT JOCHIE VERTROUWT HET PLAN

DEZE MEVROUW VETROUWT HET PLAN

MOEDERS VERTROUWEN HET PLAN

PUINRUIMERS IN OSDORP VERTROUWEN HET PLAN

Ok dit is dan weer een beetje overdreven

WEST-PAPOEA VERTROUWT HET PLAN

ZOHRAN MAMDANI VERTROUWT HET PLAN

DEZE ORANJE MAN VERTROUWT HET PLAN

ZELFS DE ZON VERTROUWT HET PLAN

Kan niet meer fout gaan. TOCH??!

@Zorro | 14-06-26 | 18:00 | 180 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.