Al dan niet digitale handtekenigen onder een vermeend vredesakkoord of niet, vanavond is het oorlog want vanavond is het voetbal. De Oranjekoorts heerst en dat is niet meer dan logisch want er kan eigenlijk helemaal niets meer misgaan. Onze man met het plan, de bondscoach, heeft er in de oefenpotjes alles aan gedaan om Japan en de hele wereld op het verkeerde been te zetten. De man die nooit wint van de grote jongens verbaasde vriend en vijand door ineens ook niet te winnen van de kleine jongens, wat betekent dat de oranje leeuw het WK ingaat als ultieme underdog. De spelers zijn vanavond: gemotiveerd. Het spel wordt: inspirerend. Omdat u er allemaal net zoveel vertrouwen in heeft als wij, gaan we alvast eventje digitaal indrinken terwijl we genieten van mooie ORANJEKOORTSPLAATJES uit alle uithoeken van ons land en zelfs ver daarbuiten. HUP KOEMAN HUP.