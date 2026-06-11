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Het Greatste WK Ooit in het StamCafé

We zijn er weer bij!

wereldkampioen trump met de wereldbeker

Welkom op het WK voetbal 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, maar vooral in de Verenigde Staten. Het land was deaud maar is nu grootser dan ooit tevoren, iedereen is rijk, iedereen is blij en iedereen is gezond omdat Donald Trump, de knapste man van de wereld, hielp. We krijgen het geweldigste, Greatste, meest fantastische WK ooit aller tijden ever. Sommige mensen zeggen nu al dat dit het beste WK is. We denken dat ze GELIJK hebben. Maar de Fake News Media willen het niet toegeven. Iedereen met verstand kent gelukkig DE WAARHEID. Dank u voor uw aandacht voor deze kwestie! 

Nu we de Truth gehad hebben en de VREDE dichtbij is kunnen we gaan voetballen. Want vanaf nu is het AAN en leeft iedereen MEE, pomp Shakira Shakira op standje gehoorbeschadiging, koel de kelen met koud bier, ga lekker zitten voor Haïti tegen Ecuador en Bosnië en Herzegovina tegen Panama, we hebben al het gezeik gehad, Infantino heeft een kale kontkop, vergeet de pessimisten, de FIFA-Vredesprijs is vergeven, Iran doet ook gezellig mee want voetbal is vree, we zijn de douane door en nu moet Oranje door, dus maak u klaar voor oranjestraten, oranjefeesten, 40 graden oranjekoorts, Koemania, Weghorstwaanzin, Gakpogoals, Frenkie Taka, WILLEM VISSERS, nachtelijk vuurwerk, De GeenStijl WK-poule en, zondag, Nederland tegen Japan. Maar eerst De Opening: Mexico tegen Zuid-Afrika. Een heel fijn WK voor iedereen die het viert. Proost en veel plezier ermee!

Oh Nederland

Meedoen met het WK reaguren?

Tags: wk, wk2026, oranjekoorts, StamCafé
@Dorbeck | 11-06-26 | 21:00 | 39 reacties

Reaguursels

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