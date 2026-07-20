Oké, het is waar dat schaken misschien niet de meest spectaculaire sport is (dat is dammen). En een potje dat niet lijkt op die schaakscène uit Harry Potter voelt inderdaad al snel wat minder, zoals potje bowlen ook altijd minder voelt dan de bowling-scène uit The Big Lebowski. Maar het is wel een edele sport, gemaakt voor koningen en koninginnen. We raakten Jan Timman dit jaar misschien kwijt, maar we kregen er ook meesterschakers als Nasrdin Dchar, Sid Lukkassen en Yesim Candan voor terug. Aan hun bijdragen zien we dat we wat schaken vermag. Sowieso, zonder schaken waren From Russia With Love, Sherlock Holmes II, X-Men, 2001: A Space Odyssey en Blade Runner niet de films geweest die het nu zijn. Was The Queen's Gambit misschien nog steeds een geweldige serie (door Anya Taylor-Joy), alleen heette die dan vermoedelijk 'Pak een Kanskaart' en ging die over een geweldige Monopolyspeler. Wat schaken ook zo machtig maakt: het kan altijd en overal en met iedereen. Tijdens het lezen, tijdens het werken, tijdens het schaken, tijdens het vissen, tijdens een ritje in de achtbaan en zelfs op de wc. Daarom, en omdat we die b-sport voetbal willen vergeten, zetten we vanavond met extra veel genoegen iemand schaakmat en drinken we eens geen denksportverstorend bier. Op de sport der sporten!