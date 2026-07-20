Internationale Schaakdag in het StamCafé
Foto gemaakt door schaakliefhebber
Oké, het is waar dat schaken misschien niet de meest spectaculaire sport is (dat is dammen). En een potje dat niet lijkt op die schaakscène uit Harry Potter voelt inderdaad al snel wat minder, zoals potje bowlen ook altijd minder voelt dan de bowling-scène uit The Big Lebowski. Maar het is wel een edele sport, gemaakt voor koningen en koninginnen. We raakten Jan Timman dit jaar misschien kwijt, maar we kregen er ook meesterschakers als Nasrdin Dchar, Sid Lukkassen en Yesim Candan voor terug. Aan hun bijdragen zien we dat we wat schaken vermag. Sowieso, zonder schaken waren From Russia With Love, Sherlock Holmes II, X-Men, 2001: A Space Odyssey en Blade Runner niet de films geweest die het nu zijn. Was The Queen's Gambit misschien nog steeds een geweldige serie (door Anya Taylor-Joy), alleen heette die dan vermoedelijk 'Pak een Kanskaart' en ging die over een geweldige Monopolyspeler. Wat schaken ook zo machtig maakt: het kan altijd en overal en met iedereen. Tijdens het lezen, tijdens het werken, tijdens het schaken, tijdens het vissen, tijdens een ritje in de achtbaan en zelfs op de wc. Daarom, en omdat we die b-sport voetbal willen vergeten, zetten we vanavond met extra veel genoegen iemand schaakmat en drinken we eens geen denksportverstorend bier. Op de sport der sporten!
RIP deze loper
Kevin Keegan, the former England captain and manager whose glittering career included two Ballon d'Or awards and legendary spells with Liverpool, Newcastle United and Hamburg, has died at the age of 75.— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 20, 2026
The thoughts of everyone at TNT Sports are with Kevin's family and friends. pic.twitter.com/m5itPIhS3T
Trailer Avengers met schakers Professor X en Magneto
Doomsday arrives December 18th.— Marvel Entertainment (@Marvel) July 20, 2026
Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/n1EX76qZuo pic.twitter.com/I9ASlaBMJQ
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Spanje naar de finale! Fransen uitzwaaien in het StamCafé
Battle of the Vakantielanden
Amalia aan boord bij de Marine in het StamCafé
'In the Navy' zoals Patrick Hernandez dat altijd zo mooi zong
Heel Holland Wakker voor Tunesië - Nederland in het StamCafé
Drie uur lang indrinken, vannacht LIVE in het ORANJECAFÉ
StamCafé voor David Hockney
Niet te verwarren met David Hackney
Het Greatste WK Ooit in het StamCafé
We zijn er weer bij!
MELK in het StamCafé
Uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van de melk(boer)