De koninklijke strijd tussen Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Marine is voor nu beslecht in het voordeel van de Marine, die een fikse zeeslag slaat met het aantrekken van onze favoriete Oranje: Amalia. Na allerlei theoretische onzin bij de Bestuursstaf van Defensie en een paar oefeningen hier en daar gaat nu het échte werk beginnen. De Koninklijke Marine wordt er zo nog nét iets koninklijker op en ónze mannen en vrouwen ter zee mogen zich in één klap een stuk veiliger weten onder de warme hermelijnen mantel van hare Koninklijke Hoogheid. Het is ongetwijfeld die diep verankerde VOC-mentaliteit die de 22-jarige hiertoe brengt en niet zoiets als 'gewoon het volgende onderdeel van haar opleiding'. Zo kennen we deze Oranjeleeuw immers niet. Goed, het is jammer dat ze niet bij de ME ging om hier en daar een maatschappelijk probleempje op te lossen maar nu zijn in ieder geval Yesilgöz , Trump, de NAVO, papa, daddy en misschien zelfs iedereen met nierstenen blij. Niet blij: Vladimir Poetin. Die heeft een rotavond in het Kremlin en vergrijpt zich hopelijk aan de cyaankali. We wensen de kroonprinses alvast een behouden vaart, geven haar mee zwemvest alsook zwemdiploma altijd dichtbij te houden, de Kameleon of De Scheepsjongens van Bontekoe er een keer op na te slaan en de Zeven Zeeën een poepie van oranjebitter te laten ruiken. Eerst nog even wat beeld van vandaag hieronder en dan straks, na de zomer, op Marinecruise - wat een sprookje. Klimmen wij vast aan boord van ons bierglas. Proost!