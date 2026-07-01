Young men, er is wel degelijk need to feel down want Village People-voorman Victor Willis is dood. Willis laat een spectaculair oeuvre na met liedjes als In The Navy (over bij de marine gaan voor de geyle gespierde kerels), Go West (want in het Westen hebben ze de meest geyle gespierde kerels), YMCA (over een jongerencentrum vol geyle gespierde kerels) en natuurlijk Born To Be Alive (vermoedelijk van Patrick Hernandez maar ook dat was ooit een geyle gespierde kerel). Waar Willis was zijn wijf, want in tegenstelling tot wat zijn het uiterlijk en de teksten van doen vermoeden is er aan The Village People dus absoluut niets homosueels. Willis en z'n bandje kennen we de afgelopen jaren vooral als de sterkste soldaten van president Trump, die hun grootste hit nieuw leven inblies en The Village People boekte voor zijn overwinningsrally (en bij de uitreiking van de FIFA Vredesprijs). In dit StamCafé zijn we allemaal verkleed als Indiaan, bouwvakker, matroos of politieman en doen we nog een keer het aloude dansje (of de Trump-versie) voor deze heerlijke foute legend. Victor Willis werd 74. Rest in powerbottom.