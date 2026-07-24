Weet u wat nou zo leuk is aan Nijmegen? De Grote Markt, het zonnetje, NEC, de Waal, Kronenburg Park, Frank Boeijen, het Vrijheidsmuseum, het muZIEum, Hubert Bruls , Perry Ubeda, de Sint Annastraat, de Mookerheide, het winkelcentrum, de verlichting, de universiteit, de universiteitsbestuurders, de rust, de Syriërs, de vogels die altijd dat leuke Nijmeegse accent opzetten bij het tjirpen, en ja, dat was het wel zo'n beetje. OJA! Je hebt er ook de Vierdaagse. Of wacht, die hád je, want de Vierdaagse is vandaag geëindigd. Met tranen en blaren van geluk. En daarom is het vanavond groot feest in heel de stad. Alle Brulsballen zijn gratis en op het hoofdpodium: LIL KLEINE. Haha nee natuurlijk niet! De feestcommissie (foto) heeft besloten dat Marco Schuitmaker het moet doen. En dan doen we het toch lekker met Marcootje Schuitmaker. Wij hebben vier dagen stilgezeten dus gaan we nu maar eens wat doen: het glas heffen. Proost op de wandelaars en proost op Nijmegen, wat was het weer zwaar allemaal.