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Debat tussen de Twee Groten (Hunter Biden en Nick Fuentes) in het StamCafé

Zeg je Chomsky & Foucault (op Nederlandsche tv!) over de menselijke natuur, dan zeg je Hunter Biden en Nick Fuentes over joden en crack

Wij hielden van Hunter Biden toen niemand het deed behalve z'n vader en Burisma, maar nu hebben de normies hem gevonden en hij blijft verrassend goed overeind. Zet antisemiet en half-Mexicaanse White Supremacist anti-Trump incel (het is ingewikkeld) Nick Fuentes er tegenover, en je hebt een soort Zomergasten met twee pannenkoeken. Hogere internetkunde door twee generaties, als dat niet aan u besteed is! Meer vertier onderstaand.

Nicks verhouding tot het jodendom wordt overigens steeds grappiger

Vrouwen de beste uitvinding sinds mannen

Het is zo moeilijk allemaal

Engeland had de mensheid kunnen leiden, maar het werd de verzorgingsstaat van de derde wereld

Het Britse lot is onverdragelijk

Tags: StamCafé, Nick Fuentes, Hunter Biden
@Spartacus | 27-07-26 | 22:00 | 26 reacties

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