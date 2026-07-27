Debat tussen de Twee Groten (Hunter Biden en Nick Fuentes) in het StamCafé
Zeg je Chomsky & Foucault (op Nederlandsche tv!) over de menselijke natuur, dan zeg je Hunter Biden en Nick Fuentes over joden en crack
Wij hielden van Hunter Biden toen niemand het deed behalve z'n vader en Burisma, maar nu hebben de normies hem gevonden en hij blijft verrassend goed overeind. Zet antisemiet en half-Mexicaanse White Supremacist anti-Trump incel (het is ingewikkeld) Nick Fuentes er tegenover, en je hebt een soort Zomergasten met twee pannenkoeken. Hogere internetkunde door twee generaties, als dat niet aan u besteed is! Meer vertier onderstaand.
Nicks verhouding tot het jodendom wordt overigens steeds grappiger
Nick Fuentes is asked if he’s actually Jewish— Fuentes Updates (@FuentesUpdates) July 26, 2026
“I wish it were true!” pic.twitter.com/tBtRVcRdHU
Vrouwen de beste uitvinding sinds mannen
看到这位兄弟手抖的样子，我就知道最少好几年走不出来了…… pic.twitter.com/0Sw2YrQX1l— @jiamimao 大猫叔叔 (@jiamimaodashu) July 26, 2026
Het is zo moeilijk allemaal
https://t.co/blXnvSTkTp pic.twitter.com/6TlyNFWhCu— David P GCSE (multiple) (@DavidPGCSE) July 27, 2026
Engeland had de mensheid kunnen leiden, maar het werd de verzorgingsstaat van de derde wereld
It costs £200k a year to fund this project. We spend upwards of £7m a day on JUST asylum accommodation.— Cal (@Cal_III) July 27, 2026
Britain is sacrificing the stars just so we can be a welfe state for the undeserving biomass of the 3rd world. https://t.co/xorNQI4ncO
Het Britse lot is onverdragelijk
This will sound incomprehensible to many people, but this could have been Britain.— Landeur 🏴 (@Landeur) July 26, 2026
We could easily have become leaders in AI and space if we wished to.
Instead we built an international welfare state. https://t.co/HlT2urR9Xo
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