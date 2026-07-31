Italianen hebben alles, de beste koffie, de lekkerste wijn, het zaligste eten, de bellaaste donna's, de stoerste wagens, de stijlvolste kleding, de rijkste geschiedenis en het zoetste leven. Wat ze alleen niet hebben: ook maar enige drang tot aanvallen in het voetbal. Maar is dat wel nodig als je azuurblauwe tenue wordt gedragen door Maldini, Tassotti, Cannavaro, Nesta, Chielini, Bonucci, Barzagli, Zambrotta en ga zo maar door. Stuk voor stuk schoffelaars, speciaal gecreëerd voor catenaccio. Alleen, er kan er maar één de meest iconische zijn: Franco Baresi. Il Capitano, Il Maestro, Mr. Milano, winnaar van drie Champions Leagues, wereldkampioen, de man voor wie het woord Libero zo'n beetje is uitgevonden, met niet toevallig dezelfde voornaam als die andere Libero: Der Kaiser. En dan ook nog: Italiaans icoon. Het slot op de deur waardoor Rijkaard zijn Hollandse maten Gullit en Van Basten vrijuit kon laten ballen. Beter ballen dan AC Milan onder Capitano Baresi deed misschien alleen Guardiola's Barca. Baresi, 'de kleine', mocht het 125-jarig jubileum van zijn club nog meemaken. Omdat niemand hem kon passeren, passeerde hij soms zichzelf maar, voor de balans (zie hieronder). De eeuwige nummer 6 stierf vandaag op zijn 66e. Het is te hopen dat God hem niet opstelt als verdediger van de hemelpoort want dan hebben we straks allemaal dikke pech.

Enfin, wat een verdediger. Legendarische beelden hieronder. RIP.