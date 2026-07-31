StamCafé voor Franco Baresi
Dé Libero
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
Italianen hebben alles, de beste koffie, de lekkerste wijn, het zaligste eten, de bellaaste donna's, de stoerste wagens, de stijlvolste kleding, de rijkste geschiedenis en het zoetste leven. Wat ze alleen niet hebben: ook maar enige drang tot aanvallen in het voetbal. Maar is dat wel nodig als je azuurblauwe tenue wordt gedragen door Maldini, Tassotti, Cannavaro, Nesta, Chielini, Bonucci, Barzagli, Zambrotta en ga zo maar door. Stuk voor stuk schoffelaars, speciaal gecreëerd voor catenaccio. Alleen, er kan er maar één de meest iconische zijn: Franco Baresi. Il Capitano, Il Maestro, Mr. Milano, winnaar van drie Champions Leagues, wereldkampioen, de man voor wie het woord Libero zo'n beetje is uitgevonden, met niet toevallig dezelfde voornaam als die andere Libero: Der Kaiser. En dan ook nog: Italiaans icoon. Het slot op de deur waardoor Rijkaard zijn Hollandse maten Gullit en Van Basten vrijuit kon laten ballen. Beter ballen dan AC Milan onder Capitano Baresi deed misschien alleen Guardiola's Barca. Baresi, 'de kleine', mocht het 125-jarig jubileum van zijn club nog meemaken. Omdat niemand hem kon passeren, passeerde hij soms zichzelf maar, voor de balans (zie hieronder). De eeuwige nummer 6 stierf vandaag op zijn 66e. Het is te hopen dat God hem niet opstelt als verdediger van de hemelpoort want dan hebben we straks allemaal dikke pech.
Enfin, wat een verdediger. Legendarische beelden hieronder. RIP.
De mooiste afscheidswedstrijd ooit (met die van Bergkamp)
Serie A-record
Best of Baresi
Diego Maradona after playing Milan in 1989 🗣️— 90s Football (@90sfootball) July 31, 2026
“This shirt belongs to a great player, I think Franco Baresi is the best as a defender. This is a memory that I will keep for the rest of my life.” pic.twitter.com/MaCFbLdj9q
Franco Baresi ❤️#UCL pic.twitter.com/1HUz1JZPr4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 31, 2026
Our number 6, forever. ♾️— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
Ciao, Capitano ❤️🖤 pic.twitter.com/Ofkk2iozHe
De Zwarte Tulp reageert
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Debat tussen de Twee Groten (Hunter Biden en Nick Fuentes) in het StamCafé
Zeg je Chomsky & Foucault (op Nederlandsche tv!) over de menselijke natuur, dan zeg je Hunter Biden en Nick Fuentes over joden en crack
Internationale Schaakdag in het StamCafé
Foto gemaakt door schaakliefhebber
Spanje naar de finale! Fransen uitzwaaien in het StamCafé
Battle of the Vakantielanden
Sam Neill gestopt met acteren
Een prachtige vent
Amalia aan boord bij de Marine in het StamCafé
'In the Navy' zoals Patrick Hernandez dat altijd zo mooi zong