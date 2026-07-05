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TRAILERS in het StamCafé. De laatste Odyssey en eerste Werfwulf (door Robert Eggers)

Filmavondje is gekomen

Kort verhaal lang: we hebben eigenlijk definitief de hoop verloren dat Nolans Oddysee een goede film gaat zijn. Onlangs de geweldige cast, is de casting van bepaalde (sleutel)rollen bedenkelijk: de transgender man (biologisch vrouw) Elliot Page als goddome ACHILLES, want die viel niet eens op vrouwen! En dan ook nog de Afrikaanse Lupita Nyong'o als Helena, en daarvan is eigenlijk het ergste dat ze gewoon niet mooi genoeg is om Helena te spelen, ongeacht haar huidskleur. Verder voelt elke trailer tot nu toe plat, alle personages plat, de kleuren te flets en de actie te generiek. 

Gelukkig wekt onderstaande trailer van Werwulf aanzienlijk meer indruk. Geregisseerd door Robert Eggers, bekend van The Northman (een meesterwerk in zijn eigen genre van heel letterlijke mythologie-verfilming), The Lighthouse (zwartwitte kleinkunst) en Nosferatu (85% op Rotten Tomatoes).

MUZIEK van KEES

Tags: Trailer, odyssey , Werfwulf, StamCafé
@Spartacus | 05-07-26 | 22:00 | 226 reacties

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