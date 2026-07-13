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Sam Neill gestopt met acteren

Een prachtige vent

De Nieuw-Zeelandse topacteur Sam Neill, bekend van zijn topspel, topkop en topstem, is overleden. Hij was al aardig op dino-leeftijd maar 78 jaar is natuurlijk te jong. In april verklaarde hij nog kankervrij te zijn, hedenochtend verklaarde zijn familie op Instagram over zijn 'plotselinge en onverwachte' dood: "Met immense droefheid deelt de familie van Sam Neill mee dat hij op maandag 13 juli is overleden in Sydney, Australië. Sam werd omringd door zijn familie en stierf met de waardigheid die hem zijn hele leven heeft gekenmerkt." Neill is met zijn rol in Jurassic Park als Dr. Alan Grant verantwoordelijk voor een van de bekendste scènes uit de filmgeschiedenis; door hem weten we precies hóé te kijken als er een Brachiosaurus langswaggelt. Neills Tyrannosaurusachtige talent zette hij later ook in voor zijn glansrol als Major Campbell in Peaky Blinders. Niemand kon zo mooi 'Mr. Shelby' zeggen als hij. Vanavond doen we een Jurassic Park-marathon op Sam Neill. RIP kaskraakkanjer.

De scène der scènes

Tags: sam neill, jurassic park, rip
@Dorbeck | 13-07-26 | 09:30 | 102 reacties

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