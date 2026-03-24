CHEF'SPECIAL KAPT ERMEE (of nouja, ""voorlopig"")

Foto: De onderbroek van Joshua Nolet

Jammer dit, voor iedereen met een voorliefde voor DWDD-huisbands. Chef'Special kapt ermee. Voorlopig. In ieder geval voor een jaar, maar frontman en presidentsverkiezingsduider Joshua Nolet sluit een permanent afscheid niet uit. Het is tevens jammer voor ieder Nederlands festival overal ooit, omdat ze nu op zoek moeten naar een nieuwe favoriete opvul-act. In festivalschema's opvullen waren ze namelijk heel erg goed. 18 jaar lang kreeg iedere organisator die een groot podium en een rij Dixi's bestelde Chef'Special er gratis bij. Een uurtje lekker springen op liedjes die eigenlijk niemand kent, dan ietsje harder springen bij Amigo en eventjes knuffelen op In Your Arms om daarna nooit meer aan Chef'Special te denken. Dat trucje hebben ze zoveel honderden keren herhaald dat we hier zijn gaan denken dat Chef'Special een wereldact is, terwijl hun 'European Tours' zich toch vooral beperkten tot kleine zaaltjes. Wellicht omdat ze tekstueel niet onderdoen voor BZN, hoewel die dan weer groter waren in Europa. Hoe dan ook, RIP Chef'Special. Misschien wel de beste DWDD-huisband aller tijden. Of was dat toch die nasale tweeling? Leeft 'Go Back To The Zoo' eigenlijk nog??

Tags: chef'special, joshua nolet, rip
@Zorro | 24-03-26 | 17:00 | 95 reacties

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

