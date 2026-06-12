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Geert Wilders (PVV) scoort penalty bij keeper Rob Jetten in (mogelijk met AI gemaakte) WK-video

Je ziet het verschil niet meer tegenwoordig!

Rob Jetten heeft (nog) geen aangifte gedaan nadat hij in bovenstaande, door Geert Wilders op het platform X gedeelde video wordt geportretteerd als een 'doelman' van het 'team' D66 die een schot van 'aanvaller' Geert Wilders door zijn handen laat glippen terwijl op de achtergrond het lied 'De PVV zet Nederland op 1' klinkt. Een team experts van Investico, De Groene Amsterdammer en KRO's Pointer is op dit moment aan het onderzoeken of er (mogelijk) AI gebruikt is in het maken van de video. Wij hebben er verder geen verstand van maar het lijkt ons dat dit three strikes you're out is voor Maikel Boon.

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Tags: video, wilders, jezus, nederland op 1
@Ronaldo | 12-06-26 | 20:02 | 38 reacties

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