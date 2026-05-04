Hee kijk nou wat er bij ons in de mail ploft. Beelden van iemand die de webcam van vannacht heeft teruggekeken en de bekladders van het Nationaal Monument op de Dam iets beter bij de digitale kladden heeft dan dat webcamfilmpje dat bij andere media te zien is. De daders (al dan niet van Palestine Action Now) zijn nog niet gepakt, de politie is nog steeds op zoek naar drie verdachten op een fiets, maar hier kunnen we in ieder geval mooi zien dat een van hen een tas van de Action heeft. That narrows it down. Er is ook goed nieuws: het monument is alweer schoongemaakt voor vanavond. Hoe dan ook, volstrekt onacceptabel natuurlijk dit.