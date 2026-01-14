Goh jongens in wat een tijden leven we. Grote delen van Gaza platgegooid en Hamas nog altijd niet weg, elke dag weer eerloze slachtpartijen in de loopgraven in Oekraïne, burgeroorlogen in Myanmar, Jemen en haast ieder land in Afrika, een genocide in Sudan zo grootschalig dat het bloed te zien is op Google Earth, de internationale rechtsorde lang en breed in de prullenbak, Trump die aast op Groenland en een mogelijk einde van de NAVO, duizenden neergemaaide demonstranten in Iran en niet te vergeten de brand in de Vondelkerk. Leed op leed op leed op leed, met gevolgen die doordreunen tot in ons eigen Nederland. Uit de ANWB VAKANTIEMONITOR blijkt dat ruim 50 procent van de Nederlanders dankzij de onrust in de wereld extra graag op vakantie wil. Daarbij wint de lastminutereis terrein, want je wil natuurlijk niet maanden van tevoren een vlucht boeken naar een land waar vervolgens de pleuris uitbreekt! Spanje is zoals vanouds het meest overwogen buitenland (31 procent), gevolgd door Duitsland (28 procent) en Frankrijk (26 procent). Ook Azië is in trek: met name jongeren kiezen vaker voor Thailand of Japan. Als de Nederlander eenmaal zorgeloos aan de playa loopt, worden steeds vaker ChatGPT, Gemini en CoPilot geraadpleegd voor de leukste excursies in de omgeving. Het is wat, al die ellende. Tijd voor een all-inclusive, juist nu.