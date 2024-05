"In de Soedanese regio Darfur maken rebellen van de Rapid Support Forces zich schuldig aan etnische zuivering. Dat stelt ngo Human Rights Watch (HRW) in een nieuw rapport." Nou, dat zorgt voor beroering op de faculteit Maatschappij & Gedrag van de UvA! Sterre en Vlinder gaan meteen met alle toeters en bellen naar het Binnengasthuisterrein als steunbetuiging aan die arme Massalit. Ze zwaaien met de vlag van een vrij Soedan en ach, daarvoor gebruiken ze gewoon die van Palestina. Het extreemlinkse gesticht is ook op komen draven. TOEN NIET NU NIET NOOIT MEER PARAMILITAIRE GROEPERINGEN, blèren ze. Dan is daar nog de club internationale 'studenten', een wonderlijke mix morsige Spanjaarden en ongedouchte Grieken. Ze drinken blikken bier en roken haze, hangen wat rond op het ADM-terrein, hebben in 8 jaar tijd welgeteld 0 studiepunten behaald en zijn vooral druk met het kraken van huizen, want sjongejonge wat is de woningmarkt in Amsterdam toch verrot. Dan zijn daar nog de vriendinnen Kambucha en Groente, afkomstig uit Amsterdam-Zuid. Hun vader speelt directeur bij een of andere culturele stichting, gelukkig had hij wat ingangen op het Barlaeus. De meiden (bi-gendercultural queerkings) roeren havermelk door de thee, ze zijn helemaal fan van Susan Bijl-tasjes, straks gaan ze uit eten bij Toscanini en daarna coke snuiven in club Radion. Maar eerst nog even demonstreren voor Soedan! De Marokkaanse en Algerijnse jongeren van de moskee om de hoek hebben zich trouwens afgemeld bij de organisatie, want zij vinden het eigenlijk wel prima dat de Janjaweed dorpen uitmoordt ten faveure van de Arabische politieke islam. Enfin, de GENOCIDE in Darfur dus. UvA-docenten leggen het werk stil, gebouwen worden gesloopt, de Pokémon van de Volkskrant schrijft haar column vol, u kent het allemaal wel. O nee wacht! Toch niet!