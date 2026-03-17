AD snitcht nachtburgemeester
'Nadat het AD haar met de gebeurtenissen confronteerde, besloot ze maandag haar functie neer te leggen'
Foto: een nachtburgemeester voordat het marketingkots werd
Weinig symbolische functies zijn nog belachelijker dan de uit het marketingpotje van het Uitbureau opgeborrelde poepfunctie 'nachtburgemeester'. Of, nu ja, stadsdichter (Helmond), of stadstekenaar (Nijmegen). Wij kennen godbetert iemand die bijna nachtburgemeester van Den Haag werd en die zit nu weer huilend in de taxi naar z'n ex. ENFIN, Amersfoort heeft dus ook een nachtburgemeester, en die deed een piepklein beetje drugs in het nachtleven. Zo heeeeeeee. Drugs gebruiken is eigenlijk de enige manier om die crematoriumstemming in Amersfoort nog een beetje levendig te maken en HEY, dat is wat jongeren doen in het nachtleven, drugs gebruiken. Gelukkig kwam het ook het Algemeen Dagblad ter ore en dat is reden genoeg om haar met naam en toenaam als een soort junk aan de schandpaal te nagelen. Lekker gewerkt, AD! En voor al die andere nachtburgemeesters in Nederland: 21.30 uur naar bed, alcoholvrij pils, neuken mét condoom en zéker geen drugs! Anders komt het AD je naaien.
