Allemaal superinspirerende mensen die nu de marathon lopen
Het lezen van al die artikelen is zwaarder dan een marathon
Waar recyclefabriek Algemeen Dagblad heel erg goed in is: de lezer als een koe insemineren met emo-zaad. Dat doen ze iedere dag met berichten over Jade Kops (ja het is heel erg), over die en die heeft een enge ziekte (ook erg), en die en die hád een enge ziekte (erg) en loopt nu toch de marathon (wow!). Echt superrrrrknap hoor, zo'n marathon. Pietje heeft een lange slurf, toch loopt hij de marathon!
Kjell (23) wilde einde aan zijn leven maken, nu loopt hij de marathon
Marian overwon kanker twee keer en rent nu de marathon
Hidde zat jaar geleden door leukemie in rolstoel, nu loopt hij marathon
Alex vluchtte voor de politie, blowde ooit de hele dag, kreeg taakstraffen, maar loopt nu de marathon
Janneke leefde jarenlang met ondraaglijke bekkenpijn, maar rent nu weer de marathon
Olaf ‘functioneerde als een zombie’ door diabetes, nu loopt hij marathon
Kay (18) verloor zijn moeder, nu loopt hij een marathon
Roy Ruijter woog 160 kilo, nu loopt hij de marathon
Simone was 25 toen ze stierf aan anorexia, nu rent haar broer Arthur voor haar de marathon
Tussen chemo’s, bestralingen én hersenoperatie door loopt Luca (22) de marathon
Hardlopen is niet Floris’ hobby, toch rent hij een marathon
Stefaan loopt marathon ondanks ziekte van Huntington
Sabrina’s droom werd werkelijkheid: ze verloor 60 kilo en liep de marathon
Natan (18) is genezen van kanker, zijn oud-leraar loopt nu marathon
Ooit was de trap beklimmen al een opgave voor Bert, nu loopt hij 6 marathons in 14 maanden (okee baas boven baas)
Iedereen die met een lange slurf, een soa, een klompvoet of analfabetisme tóch de marathon gaat lopen graag mailen naar redactie@ad.nl. Kunnen ze er een stukkie over tikken!
