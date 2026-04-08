Het lezen van al die artikelen is zwaarder dan een marathon

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Waar recyclefabriek Algemeen Dagblad heel erg goed in is: de lezer als een koe insemineren met emo-zaad. Dat doen ze iedere dag met berichten over Jade Kops (ja het is heel erg), over die en die heeft een enge ziekte (ook erg), en die en die hád een enge ziekte (erg) en loopt nu toch de marathon (wow!). Echt superrrrrknap hoor, zo'n marathon. Pietje heeft een lange slurf, toch loopt hij de marathon!

Kjell (23) wilde einde aan zijn leven maken, nu loopt hij de marathon

Marian overwon kanker twee keer en rent nu de marathon

Hidde zat jaar geleden door leukemie in rolstoel, nu loopt hij marathon

Alex vluchtte voor de politie, blowde ooit de hele dag, kreeg taakstraffen, maar loopt nu de marathon

Janneke leefde jarenlang met ondraaglijke bekkenpijn, maar rent nu weer de marathon

Olaf ‘functioneerde als een zombie’ door diabetes, nu loopt hij marathon

Kay (18) verloor zijn moeder, nu loopt hij een marathon

Roy Ruijter woog 160 kilo, nu loopt hij de marathon

Simone was 25 toen ze stierf aan anorexia, nu rent haar broer Arthur voor haar de marathon

Tussen chemo’s, bestralingen én hersenoperatie door loopt Luca (22) de marathon

Hardlopen is niet Floris’ hobby, toch rent hij een marathon

Stefaan loopt marathon ondanks ziekte van Huntington

Sabrina’s droom werd werkelijkheid: ze verloor 60 kilo en liep de marathon

Natan (18) is genezen van kanker, zijn oud-leraar loopt nu marathon

Ooit was de trap beklimmen al een opgave voor Bert, nu loopt hij 6 marathons in 14 maanden (okee baas boven baas)

Iedereen die met een lange slurf, een soa, een klompvoet of analfabetisme tóch de marathon gaat lopen graag mailen naar redactie@ad.nl. Kunnen ze er een stukkie over tikken!