Een paar quotes uit de laatste twee debatten eind april waar de situatie in Israël en Gaza ter sprake kwam: “Op dit moment is de ernstigste mensenrechtenschending die er ooit heeft bestaan (-) nog steeds bezig: de genocide in Gaza”, zegt SP’ster Sarah Dobbe. “Inderdaad, zeg ik als het gaat over die leus, de liefdevolle leus die opkomt voor de rechten van de Palestijnen. Daar vindt een genocide plaats (-)”, meent DENK’er Ismail el Abassi. “De genocide tegen de Palestijnse bevolking gaat door”, aldus Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren.

Deze geluiden van DENK, Dieren en SP klinken ondanks de slechts negen zetels in dit soort debatten het luidst (bij PvdAGL zit sinds het debacle rondom de genocidale Piri-motie en de tegenvallende verkiezingsuitslag de rem erop, D66 leidt het kabinet wat noopt tot ingetogenheid en VOLT’er Laurens Dassen heeft sinds hij éénpitter is minder tijd).

Er is nog nooit een oorlog met schone handen gewonnen, laat staan verloren. Reden dat het ICC – tussen de MeToo-perikelen door – oorlogsmisdaden aan Israëlische- en Palestijnse zijde onderzoekt. Ondertussen ligt bij die ándere rechter, het internationaal VN-gerechtshof, sinds eind 2023 de Zuid-Afrikaanse genocide-aanklacht tegen Israël voor. Een zaak dieeindeloos duurt maar vanaf de start een vrijbrief bleek voor links om vol op het Israël-pleegt- genocide-orgel te gaan.



Tijdens één van die debatten voor het mei-reces zegt Mona Keijzer daarover tegen DENK’er El Abassi: “De genocidepropaganda is effectief geweest. Door constant te spreken over genocide denkt de meerderheid van Nederland nu dat er sprake is van genocide, hoewel er nog steeds geen enkele rechter is die er een uitspraak over heeft gedaan.”

Maar volgens DENK, Dieren en SP wordt die vermeende genocide in Gaza sinds het staakt-het-vuren een half jaar geleden dus zelfs voortgezet. Da’s vreemd. Want eveneens eind april berichtte NRC dat in Gaza luxe restaurants, chique cafés en winkelcentra hun deuren openen. Wat niet wil zeggen dat het de Gazanen voor de wind gaat. De overgrote meerderheid van de bevolking leeft in extreme armoede en is dagelijks afhankelijk van hulp van buitenaf, zegt een Gazaanse econoom in het artikel. Maar dat is iets anders dan genocide, nietwaar.