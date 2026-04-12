In de door Bassiehof gecomponeerde alinea hierboven staan de 16 termen uit de woordenlijst* die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ( RCE ) in zijn Handreiking inclusief taalgebruik & handelen ( PDF ) afraadt om te gebruiken. Het is volgens de RCE belangrijk om te weten ‘hoe anderen woorden kunnen ervaren’. Dat maakt onderdeel uit van het ‘doorgaande proces van luisteren en leren dat inclusief taalgebruik en inclusief handelen is’, valt te lezen in het van woke shit druipende voorwoord.

De Hollandse identiteit (geldt ook voor allochtonen) is mede gebouwd op de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de ontdekkingsreizen van onze blanke zeehelden. Ze vonden schatten en legden contacten met inheemse bevolkingen. Dat ging niet altijd goed, sommige minderheden werden slaven. Ook liet menig rebel het leven tijdens bijvoorbeeld de politionele acties. Maar het waren succesvolle reizen, kijk maar naar Indië.

De Rijksdienst zetelt in Amersfoort in een door een Spaanse architect kunstig ontworpen kantoorkolos schuin tegenover de eeuwenoude Koppelpoort. Er werken zo’n 350 ambtenaren. De RCE rapporteert direct aan de minister van Onderwijs en houdt zich bezig met de wet- en regelgeving op het gebied van erfgoedbeleid zoals rijksmonumenten, archeologie en het jammeren over de plaatsing van een 150.000 kilo wegend stalen aardvarken met een feesthoedje in het Arnhemse park Sonsbeek.

Op woensdag 18 februari dit jaar bracht de sectie Internationaal van de afdeling Maritiem Erfgoed (funfact: sinds kort is oud-NSC/FNP’er Aant Jelle Soepboer hier de ‘programmaleider’ van) bovengenoemde handreiking uit. Deze is geschreven voor de maritieme archeologen van de Rijksdienst maar wellicht, zo valt te lezen in het zo’n 50 pagina’s tellende document, “kunnen anderen er ook hun voordeel mee doen.”

Bassiehof kwam het onlangs gepubliceerde boekwerkje deze week tegen toen hij wilde weten of er binnen de overheid nog meer projecten zoals die totaal krankzinnige taalgids van het ministerie van Onderwijs het levenslicht hebben gezien. Ja dus.

Het proces dat musea hun collecties aan het omtalen zijn, zeehelden van hun sokkel gestoten moeten worden en kunstwerken achter dekoloniserende gordijntjes schuilgaan, is al enige tijd bezig. Maar de overheid is dus zelf ook aan het pootjebaden in deze onwelriekende wokepoel. In dit geval de Rijksdienst die nota bene verantwoordelijk is voor het conserveren van de roemruchte geschiedenis van onze zeehelden en hun succesvolle ontdekkingsreizen

BBBadmeester van dat moment was trouwens minister van Onderwijs Gouke Moes.

*De woordenlijst in kwestie:

Allochtoon

Blank

Gouden Eeuw

Holland

Identiteit

Indië

Inheemse bevolking

Minderheid

Ontdekkingsreizen

Politionele acties

Rebel

Schat

Slaaf

Succesvolle reis

Tachtigjarige Oorlog

Zeeheld