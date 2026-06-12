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Onbekende man duikt op bij coronacommissie

Blijkbaar een topambtenaar ofzo

dick schoof gaat zitten

Okee dit is vreemd. Wij begrepen dat de Parlementaire Enquêtecommissie Corona allerlei landelijke kopstukken uit de pandemiebestrijding zou gaan verhoren, maar vanochtend zit er opeens een man met het postuur van een marathonloper in de ondervraagdenstoel. Zijn naam doet bij ons in ieder geval geen belletje rinkelen, het schijnt een hoge pief te zijn geweest op het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ja, dat kan iedereen wel beweren. Vanmiddag om 14:00 uur volgt het verhoor van iemand aan wie wij nog wel actieve herinneringen hebben, namelijk Mark Rutte. Hopelijk heeft hij ze ook.

Tags: verhoor, paljas, coronatribunaal
@Ronaldo | 12-06-26 | 11:00 | 82 reacties

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