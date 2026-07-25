Een zwarte jongen uit een arme familie die op zijn derde wordt gediagnosticeerd met autisme, tot zijn elfde geen woord zegt, pas op zijn achttiende leert lezen en schrijven en daarna twee masters haalt, promoveert en uitgroeit tot een gevierd wetenschapper die op zijn zevenendertigste wordt aangesteld als de jongste zwarte professor ooit op een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, terwijl hij geweldige prestaties leverde als ultraloper, onder meer door 30 marathons in 35 dagen te rennen.

Dat klinkt te mooi om waar te zijn, voor iedereen die houdt van diversiteit en inclusie.

Een socioloog die zelf zwart en neurodivergent is en zich voornamelijk bezighoudt met de onderdrukking van mensen die zwart en neurodivergent zijn, die niet alleen plagiaat pleegt maar ook liegt over zijn verleden en sportieve prestaties, maar toch op zijn zevenendertigste wordt aangesteld als de jongste zwarte professor ooit op een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, alleen maar omdat die universiteit zoveel belang hecht aan diversiteit en inclusie.

Dat klinkt te mooi om waar te zijn, voor iedereen die alles over diversiteit en inclusie totale onzin vindt.

Maar ja. Hier zijn we dus. De knuppel werd in het hoenderhok gegooid door Nathan Cofnas, die zelf niet geheel onpartijdig is aangezien hij er zelf in Cambridge is uitgeknikkerd vanwege zijn zeer omstreden onderzoek naar het verband tussen IQ en etniciteit (hierrr meer daarover bij Maarten Boudry). Dat neemt niet weg dat dit best een overtuigende Substack-post is, én dat The Daily Telegraph (de favoriete krant van Loes Reijmer) maar liefst 100 passages in zijn proefschrift vond die zijn overgenomen van een bron die 17 keer wordt geciteerd, verschillende wetenschappers heeft gesproken die twijfels hebben over het werk van Arday en een aantal voorbeelden heeft van onwaarschijnlijke claims over Ardays hardloopprestaties die door universiteiten waar hij aan verbonden was zijn aangepast.

Ondertussen reageert de Universiteit van Cambrigde zo: "Professor Arday has been the victim of a vile campaign to undermine his credibility, which must stop. Allegations of plagiarism regarding his thesis and journal publications have been thoroughly investigated by the relevant institution and the journals in question. Professor Arday has been cleared by those investigations of any wrongdoing." Tja. Helemaal niks aan de hand, iedereen met kritiek op een antiracist is zelf een racist. Dat klinkt toch, wij gaan al, te mooi om waar te zijn.