De rubriek 'Ikje' in NRC Handelblad is voor veel mensen die wel gewoon normaal zijn een voortdurende bron van ergernis. Voor iedereen die niet weet wat een 'Ikje' is: dat is een soort Fokke en Sukke, maar dan zonder de tekening. Een 'NRC-lezer' schrijft over iets wat hij of zij heeft meegemaakt en 9 van de 10 keer is het een kind dat iets lekker geks zegt, en wat er dan die tiende keer in de rubriek staat zijn we vergeten. En wat blijkt! De NRC-redactie heeft zelf ook geen idee. Zo verschijnt vandaag, 22 december 2025, het 'Ikje' van ene Marcel van der Horst genaamd Printer. Opvallend, want Marcel van der Horst, sowieso nogal een veelikker, stond op 30 juni 2009 ook al in NRC, ook al met een 'Ikje' dat Printer heette. Vergelijken kan hierboven.

Zijn wij even de 'De Journalistieke Principes' van NRC erbij aan het pakken. En, zoals wij dat volgens de GeenStijl-code plegen te doen, eindigen we met een OUDERWETSCHE H/T naar Gyurka Jansen!